França x Paraguai tem previsão de calor extremo em cidade sob alerta Filadélfia teve que mudar programação do Dia da Independência dos Estados Unidos

A França desembarcou na Filadélfia nesta sexta-feira (3) em meio a um cenário de alerta por calor extremo. Na véspera do duelo contra o Paraguai, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, as autoridades locais colocaram a região em nível de "risco extremo" por causa das altas temperaturas.

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Segundo o jornal "L'Équipe", os termômetros chegaram a marcar 38°C no horário previsto para o treino dos Bleus no gramado dos Eagles, equipe da NFL. A atividade acontece no Lincoln Financial Field, estádio que também receberá o confronto deste sábado.

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Calor muda programação em Filadélfia

O calor intenso afetou até a programação da cidade para o feriado de 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. A grande parada que celebraria os 250 anos da declaração de independência americana foi cancelada por causa das condições climáticas.

A queima de fogos, prevista para a noite de sábado, foi mantida. A delegação francesa, no entanto, não deve acompanhar a festa. Após o jogo contra o Paraguai, a equipe tem retorno programado ao hotel no centro de Boston.

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Para a partida entre França e Paraguai, a previsão é de 36°C e cerca de 40% de umidade no momento da bola rolar. O céu deve estar parcialmente encoberto, mas isso não deve aliviar muito a sensação térmica. O estádio também pode aumentar o desgaste de jogadores e torcedores. As arquibancadas do Lincoln Financial Field não oferecem áreas de sombra, o que transforma o calor em mais um fator de dificuldade para quem estiver presente.

Depois de enfrentar chuva forte no jogo contra o Iraque, a França agora terá outro desafio climático no Mundial. Além da temperatura elevada, a previsão indica vento, mas sem grande refresco. A sensação esperada é de ar quente, semelhante a um "secador", como definiu a imprensa francesa.

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França agora pensa no Paraguai

Com a classificação, a França mantém os 100% de aproveitamento na Copa do Mundo e avança para enfrentar o Paraguai. A França chega embalada para a sequência do mata-mata. Depois de vencer os três jogos da fase de grupos, a equipe de Deschamps superou a Suécia com autoridade e viu Mbappé, mais uma vez, assumir o protagonismo em uma noite decisiva.

Mbappé acompanha a trajetória da bola cruzar a linha para selar o seu segundo gol da vitória da França sobre a Suécia (Foto: Charly Triballeau / AFP)

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