Paraguai vê trunfo para enfrentar a França e faz mistério antes de decisão na Copa do Mundo Time de Gustavo Alfaro eliminou a Alemanha na última fase

O Paraguai chega ao duelo contra a França, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, cercado por dois temas principais nos bastidores: o forte calor em Filadélfia e a formação que será escolhida por Gustavo Alfaro para tentar surpreender os Bleus.

➡️França x Paraguai tem previsão de calor extremo em cidade sob alerta

A seleção paraguaia treinou na quinta-feira (2) sob temperatura próxima dos 39°C e longe dos olhares da imprensa. A atividade foi fechada, e a zona mista com jogadores, inicialmente prevista, acabou cancelada. A decisão aumentou o clima de mistério sobre as escolhas do treinador para a partida deste sábado.

continua após a publicidade

Nos bastidores paraguaios, o calor intenso é tratado como possível aliado. A avaliação é que a Albirroja pode se adaptar melhor ao cenário desgastante de Filadélfia do que a França, menos acostumada a atuar em condições tão extremas.

A ideia é transformar o jogo em um confronto incômodo para os franceses. A expectativa é de que o Paraguai aposte em intensidade, contato físico e muita disputa para tentar tirar a França da zona de conforto.

continua após a publicidade

Alfaro avalia sistema defensivo do Paraguai contra a França

A principal dúvida de Gustavo Alfaro está na estrutura da equipe. O Paraguai pode jogar com uma linha de quatro defensores ou montar um sistema com cinco homens sem a bola. Uma possibilidade é utilizar um modelo híbrido: em posse, a equipe se organizaria em um 4-4-2 mais tradicional; sem a bola, formaria uma linha de cinco para proteger melhor a área e fechar os espaços contra o ataque francês.

A escolha passa pela tentativa de equilibrar marcação forte e capacidade de saída para contra-atacar. Contra uma França com jogadores de velocidade e alto poder de decisão, a compactação defensiva será ponto central no plano paraguaio.

continua após a publicidade

O Paraguai chega embalado após eliminar a Alemanha e tenta derrubar mais uma potência no mata-mata. Do outro lado, a França vem de vitória por 3 a 0 sobre a Suécia e busca confirmar o favoritismo em meio ao calor extremo da Filadélfia.

Gustavo Alfaro, treinador do Paraguai, em coletiva antes de enfrentar a França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.