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Paraguai vê trunfo para enfrentar a França e faz mistério antes de decisão na Copa do Mundo

Time de Gustavo Alfaro eliminou a Alemanha na última fase

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 05:30
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Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai sobre a a Alemanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai sobre a a Alemanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

O Paraguai chega ao duelo contra a França, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, cercado por dois temas principais nos bastidores: o forte calor em Filadélfia e a formação que será escolhida por Gustavo Alfaro para tentar surpreender os Bleus.

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    A seleção paraguaia treinou na quinta-feira (2) sob temperatura próxima dos 39°C e longe dos olhares da imprensa. A atividade foi fechada, e a zona mista com jogadores, inicialmente prevista, acabou cancelada. A decisão aumentou o clima de mistério sobre as escolhas do treinador para a partida deste sábado.

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    Nos bastidores paraguaios, o calor intenso é tratado como possível aliado. A avaliação é que a Albirroja pode se adaptar melhor ao cenário desgastante de Filadélfia do que a França, menos acostumada a atuar em condições tão extremas.

    A ideia é transformar o jogo em um confronto incômodo para os franceses. A expectativa é de que o Paraguai aposte em intensidade, contato físico e muita disputa para tentar tirar a França da zona de conforto.

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    • Alfaro avalia sistema defensivo do Paraguai contra a França

    A principal dúvida de Gustavo Alfaro está na estrutura da equipe. O Paraguai pode jogar com uma linha de quatro defensores ou montar um sistema com cinco homens sem a bola. Uma possibilidade é utilizar um modelo híbrido: em posse, a equipe se organizaria em um 4-4-2 mais tradicional; sem a bola, formaria uma linha de cinco para proteger melhor a área e fechar os espaços contra o ataque francês.

    A escolha passa pela tentativa de equilibrar marcação forte e capacidade de saída para contra-atacar. Contra uma França com jogadores de velocidade e alto poder de decisão, a compactação defensiva será ponto central no plano paraguaio.

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    O Paraguai chega embalado após eliminar a Alemanha e tenta derrubar mais uma potência no mata-mata. Do outro lado, a França vem de vitória por 3 a 0 sobre a Suécia e busca confirmar o favoritismo em meio ao calor extremo da Filadélfia.

    Gustavo Alfaro, treinador do Paraguai, em coletiva antes de enfrentar a França
    Gustavo Alfaro, treinador do Paraguai, em coletiva antes de enfrentar a França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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