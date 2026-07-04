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Astro da Copa do Mundo revela drama na infância: 'Não conseguia dormir'

Meia-atacante marcou o gol mais rápido desta edição do torneio

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
04/07/2026 08:53
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Elenco de Marrocos comemora classificação
Marrocos eliminou a Holanda da Copa do Mundo (Foto: Carl de Souza / AFP)

Uma das imagens mais marcantes da classificação de Marrocos às oitavas de final da Copa do Mundo foi protagonizada por Ismael Saibari, artilheiro marroquino na competição, logo após a vitória da seleção marroquina sobre a Holanda, nos pênaltis, o atacante correu até a arquibancada para abraçar a mãe, Fátima, em uma cena que comoveu torcedores e ganhou repercussão nas redes sociais.

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    • O gesto carregava um significado ainda maior. Quando era bebê, jogar futebol parecia um sonho distante para Saibari. Nascido na Espanha e filho de imigrantes marroquinos, o atacante enfrentou um problema ortopédico nos pés ainda na infância, precisando utilizar um aparelho especial durante anos para corrigir a condição.

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    Ismael Saibari balançou as redes em todos os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo
    Ismael Saibari balançou as redes em todos os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

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    • Em entrevista recente à Fifa, Ismael Saibari relembrou o período difícil e destacou o papel da mãe durante o tratamento, que foi fundamental para o desenvolvimento do sonho do jogador de disputar uma Copa do Mundo:

    - Eu tinha que usá-lo o dia todo, até mesmo à noite. Por isso eu não conseguia dormir, mas minha mãe sempre me pegava no colo para que eu pudesse dormir em seus braços. Então ela não dormia muito naquela época. É por isso que eu sempre a agradeço, e é por causa dela. Agora eu posso andar, correr e chutar uma bola - revelou o atleta marroquino.

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    Além dos desafios de saúde, Saibari também enfrentou dificuldades financeiras ao lado da família. Os pais deixaram a Espanha e recomeçaram a vida na Bélgica, onde o atacante iniciou sua trajetória no futebol.

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    Carreira e decisão do meia-atacante

    O marroquino passou pelas categorias de base de Anderlecht e Genk até despertar o interesse do PSV. No clube holandês, foi promovido ao elenco profissional e, após boas temporadas, consolidou-se como um dos principais nomes da equipe.

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    Mesmo tendo recebido um convite para defender a seleção da Bélgica, Saibari preferiu representar Marrocos na Copa do Mundo, país de origem de seus pais, decisão que reforçou sua ligação com as próprias raízes.

    As boas atuações pelo PSV e pela seleção marroquina renderam ao atacante uma transferência para o Bayern de Munique. O clube alemão anunciou recentemente sua contratação por cerca de R$ 323 milhões, em contrato válido até julho de 2031. Na equipe, ele passa a dividir o elenco com nomes como Michael Olise e Harry Kane, que também disputam a Copa do Mundo.

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    Saibari vive grande fase no Mundial. O atacante marcou três gols na fase de grupos, um em cada partida, e ainda foi o responsável por converter a cobrança de pênalti que garantiu a classificação de Marrocos às oitavas de final da Copa do Mundo.

    Neste sábado, Saibari volta a ser uma das principais esperanças de Marrocos na busca por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. A seleção africana enfrenta o Canadá, às 14h (de Brasília), em Houston, pelas oitavas de final da competição.

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