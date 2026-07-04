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Técnico de Cabo Verde emociona, é aplaudido e revela choro no vestiário

Seleção africana fez primeira participação histórica na Copa do Mundo

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
04/07/2026 09:16
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Bubista, comandante de Cabo Verde, exalta atuação da Seleção durante a Copa do Mundo
Bubista, comandante de Cabo Verde, exalta atuação da Seleção durante a Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

O sonho de Cabo Verde na Copa do Mundo chegou ao fim diante da Argentina, mas a campanha histórica da seleção africana terminou sob aplausos. Após a derrota para os atuais campeões do mundo na segunda fase do Mundial, o técnico Bubista foi homenageado por jornalistas e demais presentes ao fim da entrevista coletiva.

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    • Assim que encerrou a participação diante da imprensa, o treinador agradeceu os aplausos enquanto deixava a sala completamente emocionado e grato pelo reconhecimento público.

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    Romero cabeceia para o estufar as redes e classificar a Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo
    Romero cabeceia para o estufar as redes e classificar a Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Megan Briggs/AFP)

    Emoção no vestiário e quase classificação

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    • Apesar do reconhecimento, o clima no vestiário era de frustração. Bubista revelou que alguns jogadores deixaram o estádio chorando por terem ficado muito perto de levar a decisão para os pênaltis:

    - O sentimento do vestiário é de tristeza, mesmo com o bom trabalho feito. É tristeza por sair da competição, mas também por termos chegado tão perto de outra forma de decisão no jogo (pênaltis). Eu disse aos jogadores que deveriam estar orgulhosos pelo desempenho. Demonstramos orgulho de representar o nosso país. Então, mesmo que haja esse sentimento, alguns chorando, isso faz parte do crescimento - revelou Bubista.

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    Bubista exalta campanha histórica de Cabo Verde

    Ao fazer um balanço da participação de Cabo Verde, Bubista destacou a postura da equipe durante toda a campanha. Estreante em Copas do Mundo, a seleção africana enfrentou três campeãs mundiais, Espanha, Uruguai e Argentina, e, segundo o treinador, nunca abriu mão de competir dentro das regras:

    - Tivemos fair play durante todo o percurso, com disciplina exemplar. Isso mostra quem somos e mostra ao mundo, principalmente aos países pequenos, que podemos enfrentar os grandes com disciplina. Poderíamos ter parado equipes de outras formas, mas não fizemos isso. Tenho orgulho da nossa equipe pelo que conseguiu demonstrar em campo sendo uma seleção estreante. Talvez tenhamos sido a equipe que fez menos faltas. Atacamos quando pudemos atacar, defendemos bem quando foi preciso, jogamos em bloco baixo e fizemos transições. Obviamente, estou satisfeito - afirmou o comandante.

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    Sonho de classificação era real?

    Questionado sobre o confronto contra a Argentina, Bubista admitiu que acreditou na classificação em alguns momentos, especialmente durante a prorrogação. Segundo ele, os gols sofridos em bolas paradas acabaram sendo decisivos, algo que já havia sido tratado na preparação da equipe:

    - Sabia que seria difícil para a Argentina, principalmente na prorrogação. Em alguns momentos sentimos que seria possível causar danos. Levamos gols de bola parada. Eu disse ontem que, estatisticamente, em Copas do Mundo é onde mais se fazem e se sofrem gols. O jogo contra o Chile nos ajudou bastante por conta da forma como jogam as equipes sul-americanas, com jogadores técnicos e agressivos, no bom sentido. Temos que agradecer ao Chile por nos ajudar nessa preparação - apontou o técnico de Cabo Verde.

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    Cabo Verde evitou tema Ryan Mendes

    Antes do início da entrevista coletiva, a assessoria de imprensa de Cabo Verde pediu que todas as perguntas fossem restritas à partida contra a Argentina. O pedido foi respeitado pelos jornalistas presentes.

    A medida ocorreu um dia depois de a seleção africana vetar questionamentos envolvendo a investigação por estupro contra o atacante Ryan Mendes.

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