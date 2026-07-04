Técnico de Cabo Verde emociona, é aplaudido e revela choro no vestiário
Seleção africana fez primeira participação histórica na Copa do Mundo
O sonho de Cabo Verde na Copa do Mundo chegou ao fim diante da Argentina, mas a campanha histórica da seleção africana terminou sob aplausos. Após a derrota para os atuais campeões do mundo na segunda fase do Mundial, o técnico Bubista foi homenageado por jornalistas e demais presentes ao fim da entrevista coletiva.
Flaco López esquenta debate após Argentina x Cabo Verde: ‘É uma loucura’
Técnico da Argentina admite problemas contra Cabo Verde: ‘Muito a corrigir’
‘Dignifica nosso país’: técnico de Cabo Verde exalta seleção após campanha na Copa
Assim que encerrou a participação diante da imprensa, o treinador agradeceu os aplausos enquanto deixava a sala completamente emocionado e grato pelo reconhecimento público.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
Emoção no vestiário e quase classificação
Há 32 anos, Brasil eliminava os EUA na Copa do Mundo em pleno Dia da Independência
Astro da Copa do Mundo revela drama na infância: 'Não conseguia dormir'
Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sábado (04/07)
Apesar do reconhecimento, o clima no vestiário era de frustração. Bubista revelou que alguns jogadores deixaram o estádio chorando por terem ficado muito perto de levar a decisão para os pênaltis:
- O sentimento do vestiário é de tristeza, mesmo com o bom trabalho feito. É tristeza por sair da competição, mas também por termos chegado tão perto de outra forma de decisão no jogo (pênaltis). Eu disse aos jogadores que deveriam estar orgulhosos pelo desempenho. Demonstramos orgulho de representar o nosso país. Então, mesmo que haja esse sentimento, alguns chorando, isso faz parte do crescimento - revelou Bubista.
➡️Simule os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Quem será campeão?
Bubista exalta campanha histórica de Cabo Verde
Ao fazer um balanço da participação de Cabo Verde, Bubista destacou a postura da equipe durante toda a campanha. Estreante em Copas do Mundo, a seleção africana enfrentou três campeãs mundiais, Espanha, Uruguai e Argentina, e, segundo o treinador, nunca abriu mão de competir dentro das regras:
- Tivemos fair play durante todo o percurso, com disciplina exemplar. Isso mostra quem somos e mostra ao mundo, principalmente aos países pequenos, que podemos enfrentar os grandes com disciplina. Poderíamos ter parado equipes de outras formas, mas não fizemos isso. Tenho orgulho da nossa equipe pelo que conseguiu demonstrar em campo sendo uma seleção estreante. Talvez tenhamos sido a equipe que fez menos faltas. Atacamos quando pudemos atacar, defendemos bem quando foi preciso, jogamos em bloco baixo e fizemos transições. Obviamente, estou satisfeito - afirmou o comandante.
➡️Fifa é processada após eliminação do Irã e pode pagar R$ 5,2 bilhões; entenda
Sonho de classificação era real?
Questionado sobre o confronto contra a Argentina, Bubista admitiu que acreditou na classificação em alguns momentos, especialmente durante a prorrogação. Segundo ele, os gols sofridos em bolas paradas acabaram sendo decisivos, algo que já havia sido tratado na preparação da equipe:
- Sabia que seria difícil para a Argentina, principalmente na prorrogação. Em alguns momentos sentimos que seria possível causar danos. Levamos gols de bola parada. Eu disse ontem que, estatisticamente, em Copas do Mundo é onde mais se fazem e se sofrem gols. O jogo contra o Chile nos ajudou bastante por conta da forma como jogam as equipes sul-americanas, com jogadores técnicos e agressivos, no bom sentido. Temos que agradecer ao Chile por nos ajudar nessa preparação - apontou o técnico de Cabo Verde.
Cabo Verde evitou tema Ryan Mendes
Antes do início da entrevista coletiva, a assessoria de imprensa de Cabo Verde pediu que todas as perguntas fossem restritas à partida contra a Argentina. O pedido foi respeitado pelos jornalistas presentes.
A medida ocorreu um dia depois de a seleção africana vetar questionamentos envolvendo a investigação por estupro contra o atacante Ryan Mendes.
🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável
Copa do Mundo 2026
Odegaard reencontra Gabriel Magalhães e Martinelli em Brasil x NoruegaHá 1 hora
Seleção Brasileira
Estádio das oitavas guarda capítulos marcantes da história do BrasilHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Qual horário de Brasil x Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo?Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
França tem melhor ataque da Copa do Mundo; Brasil aparece no top 8Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Inglaterra aposta em cruzamentos e resgata marca histórica de 1966Há 2 horas
Copa do Mundo 2026
Carrascal vira assunto em Colômbia x Gana na Copa: 'Não pode ser'Há 2 horas
Mais LANCE!