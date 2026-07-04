Torcedores detonam presidente da Fifa após vitória da Argentina: 'Já sabia' Presidente da entidade máxima do futebol vem sendo duramente criticado nas redes

Argentina e Cabo Verde se enfrentaram no Hard Rock Stadium, em Miami, em jogo válido pela segunda fase da Copa do Mundo. Os atuais campeões empataram no tempo normal com os africanos por 1 a 1 e, na prorrogação, venceram por 3 a 2, avançando às oitavas de final para enfrentar o Egito. No entanto, o que chamou atenção foi a declaração de Gianni Infantino, presidente da Fifa.

O representante da entidade máxima do futebol fez uma declaração que repercutiu fortemente entre internautas de vários países. O presidente comentou sobre o duelo entre Argentina e Cabo Verde, mas cometeu uma gafe ao exaltar a equipe sul-americana.

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Fala de Gianni Infantino repercute fortemente após triunfo de Argentina sobre Cabo Verde (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

Fala de Infantino após classificação da Argentina

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Torcedores vinham afirmando em outros jogos que Infantino fez declarações parciais em relação à seleção argentina. Por isso, a fala da noite de sexta-feira (3) esgotou a paciência dos internautas:

- Um abraço a Argentina, e parabéns, porque o coração esta noite... Também os neutros... (Cabo Verde) Estávamos com os dois - disse Gianni Infantino.

Com essa declaração, diversos internautas criticaram a Fifa e o presidente pelo posicionamento durante a Copa do Mundo:

- 'Ele nem disfarça mais' - afirmou um internauta

- 'Neste ponto, parece genuinamente que a FIFA quer que a Argentina vença mais do que a própria Argentina. A narrativa de favoritismo simplesmente se recusa a morrer' - disparou um torcedor.

- 'Nós já sabíamos disso há muito tempo. Ele não precisava confirmar' - criticou um usuário.

Como foi o duelo contra Cabo Verde

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No primeiro tempo, a Argentina dominou Cabo Verde e criou as principais chances com Lionel Messi. O camisa 10 parou em Vozinha em duas oportunidades, mas abriu o placar aos 28 minutos após passe de Lisandro Martínez. Antes do intervalo, Enzo Fernández quase ampliou, novamente exigindo ótima defesa do goleiro cabo-verdiano.

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Na etapa final, Cabo Verde cresceu na partida e empatou com Deroy Duarte, aos 13 minutos. A Argentina reagiu com pressão, mas Vozinha voltou a se destacar ao defender finalizações de Messi, incluindo uma cobrança de falta nos acréscimos, levando a decisão para a prorrogação.

No tempo extra, Lisandro Martínez recolocou a Albiceleste em vantagem, mas Sidny Cabral marcou um golaço de fora da área para deixar tudo igual. No segundo tempo da prorrogação, Cuti Romero fez o terceiro da Argentina de cabeça após escanteio cobrado por Messi. Nos minutos finais, Dibu Martínez evitou o empate em cobrança de falta de Sidny Cabral e garantiu a classificação argentina.

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