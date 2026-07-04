Rizek compara Pelé e Messi e crava: 'É um dos motivos' Craque argentino marcou um gol na classificação ás oitavas de final

Argentina se classificou ás oitavas de final da Copa do Mundo 2026 após vencer o Cabo Verde na prorrogação, na última sexta-feira (3). No entanto, no segundo tempo da partida um gol perdido por Lionel Messi foi o suficiente para André Rizek comparar Pelé e o camisa 10 argentino.

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Através das redes sociais, o jornalista opinou sobre o lance em que o Messi teve uma chance de desempatar, saiu na cara do gol, mas parou em grande defesa de Vozinha. Analisando a chance perdida, Rizek falou que a comparação entre Pelé e o argentino acaba quando entra em debate a perna direita.

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Sabem esse gol cara a cara que o Messi perdeu, com 1 x 1 no placar? É um dos motivos de ele estar abaixo do Pelé. A perna direita do Messi fica consideravelmente abaixo da perna boa. A perna boa do Pelé eram as duas... — André Rizek (@andrizek) July 3, 2026

Messi amplia sua artilharia na história da Copa do Mundo

Na vitória da Argentina sobre Cabo Verde por 3 a 2, a Fifa retirou a assistência de Messi no último gol da Albiceleste. Na jogada, o camisa 10 cobrou escanteio, Romero cabeceou, mas a entidade máxima do futebol assinalou gol contra de Diney Borges por conta de um desvio no braço do defensor antes da bola estufar as redes.

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Com isso, Messi segue com oito assistências na história das Copas do Mundo ao lado de Diego Maradona. E Pelé segue na liderança da estatística com 10 passes para gols entre os Mundiais de 1958 e 1970 com a Amarelinha.

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Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna/AFP)

Na atual edição da Copa do Mundo, Messi tem a oportunidade de igualar e até ultrapassar Pelé, uma vez que a Argentina segue viva na competição. Na terça-feira (7), a Albiceleste encara o Egito nas oitavas de final e é uma nova oportunidade para o camisa 10 ampliar seus números.

Messi amplia sua artilharia na história da Copa do Mundo

Além da assistência após cobrança de escanteio na cabeça de Romero, Lionel Messi também abriu o marcador e estufou as redes. Com isso, o jogador chegou a 20 gols marcados na história da Copa do Mundo.

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