Paraguai é a única seleção a atingir marco nesta edição da Copa; veja Seleção sul-americana é a única remanescente dos terceiros colocados

A ampliação da Copa do Mundo de 2026 deu uma nova chance aos terceiros colocados da fase de grupos, com o novo regulamento, oito seleções avançaram ao mata-mata nessa condição, mas a maioria não conseguiu aproveitar a oportunidade, e após o fim da segunda fase, apenas uma equipe, entre todos os terceiros colocados, segue viva na briga pelo título: o Paraguai.

A seleção paraguaia protagonizou a maior surpresa do mata-mata ao eliminar a Alemanha. Depois de empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, os sul-americanos venceram por 4 a 3 nos pênaltis, em Boston, com atuação decisiva do goleiro Orlando Gill, do San Lorenzo, da Argentina.

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Paraguai derrotou a Alemanha nas 16avos de final (Foto: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

Apenas o Paraguai, entre todos os terceiros colocados, sobreviveu

Das oito Seleções que se classificaram na terceira colocação ao mata-mata, sete já foram eliminados, deixando então, somente um representante desse grupo.

Classificado às oitavas de final

Paraguai

Eliminados na segunda fase

Bósnia e Herzegovina

Senegal

Argélia

Equador

RD Congo

Suécia

Gana

Eliminações dramáticas

A Bósnia e Herzegovina caiu diante dos Estados Unidos por 2 a 0. Mesmo com a expulsão do atacante Folarin Balogun no segundo tempo, os bósnios não conseguiram reagir e ainda sofreram o segundo gol dos anfitriões.

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Já Senegal viveu uma das eliminações mais dolorosas da Copa. A seleção africana abriu 2 a 0 e encaminhava a classificação até os 40 minutos do segundo tempo, quando sofreu dois gols que levaram a decisão para a prorrogação diante da Bélgica, que não vive seu melhor momento. No último minuto do tempo extra, acabou derrotada com um gol de pênalti.

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A RD Congo também esteve perto da classificação. Os africanos abriram o placar diante da Inglaterra, mas sofreram a virada com dois gols de Harry Kane na etapa final.

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Derrotas sem reação

Entre os demais terceiros colocados, a Argélia foi superada pela Suíça por 2 a 0, enquanto Gana perdeu por 1 a 0 para a Colômbia em um duelo no qual os colombianos criaram oportunidades para construir um placar ainda mais amplo, mas não conseguiu converter as chances.

A Suécia, por sua vez, pouco ameaçou a favorita ao título, França, e acabou derrotada por 3 a 0, encerrando a participação como a única seleção europeia no grupo dos terceiros colocados eliminados. Restando então, apenas o Paraguai.

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