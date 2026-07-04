Qual horário de Brasil x Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo?
Equipes se enfrentam neste domingo (5)
Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5) no MetLife Stadium em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo, que teve a alteração de horário considerada pela Fifa devido às condições meteorológicas, será realizado às 17h (de Brasília).
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As seleções jogarão no mesmo estádio que será a final do Mundial no dia 19/07 e disputam a vaga para jogar contra o vencedor de México x Inglaterra. O duelo entre os anfitriões e os europeus também será realizado no domingo, porém às 21h (de Brasília)
Brasil x Noruega deve acontecer sob calor intenso
Nos últimos dias, os termômetros têm ultrapassado os 37°C em diversas cidades dos Estados Unidos, com sensação térmica chegando a 43°C nesta sexta-feira (3). A situação levou os órgãos de meteorologia dos Estados Unidos a emitirem sucessivos alertas de calor extremo para a região metropolitana de Nova York e Nova Jersey. A previsão indica que as temperaturas só devem começar a cair de forma mais significativa a partir da noite de sábado, por volta das 20h locais.
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O forte calor já virou um dos principais assuntos nos bastidores da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, a Seleção Brasileira realizou mais uma atividade no CT Columbia Park, e os jogadores precisaram lidar novamente com temperaturas elevadas e sensação de abafamento intenso durante todo o treinamento. Quem resumiu o cenário foi o atacante Matheus Cunha. Em entrevista coletiva, o jogador relatou o sofrimento do elenco com o calor e revelou que até a tradicional sessão de sauna pós-treino foi cancelada.
— Sou de João Pessoa, mas a gente também sofre com calor. Hoje no treino, pelo amor de Deus… A gente estava desesperado. A gente está acostumado a fazer sauna após o treino, mas foi cancelada a sauna para todo mundo, ninguém aguenta mais — disse o jogador.
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