Globo, SBT e CazéTV: veja a divisão dos jogos das oitavas de final da Copa
Confira a divisão de direitos das emissoras por jogos do Mundial
As oitavas de final da Copa do Mundo começa neste sábado (4) e a CazéTV, Globo e SBT já definiram quais serão os duelos transmitidos. Com permissões contratuais distintas sobre os direitos das partidas, as emissoras divulgaram quais duelos vão passar em suas respectivas telas.
➡️ Simule os jogos da Copa do Mundo!
O mata-mata será iniciado com o jogo entre Canadá e Marrocos, e termina com França e Paraguai no sábado (4). No domingo (5) tem Brasil e Noruega abrindo e México e Inglaterra fechando, sendo o segundo o jogo como exclusivo da CazéTV.
➡️Oitavas de final da Copa do Mundo: veja datas e horários dos jogos
Paraguai vê trunfo para enfrentar a França e faz mistério antes de decisão na Copa do Mundo
Artilheiro da Copa de 1934: Oldrich Nejedly, da Tchecoslováquia
Portugal x Espanha: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do Mundo
Quais serão os jogos da CazéTV na segunda fase da Copa do Mundo?
A CazéTV, como única detentora de todos os 104 jogos do torneio, terá exclusividade em três partidas das oitavas de final da Copa do Mundo. Entre elas estão os duelos de França, Inglaterra e Bélgica.
Confira a divisão de jogos das oitavas de final da Copa do Mundo:
Sábado (4)
- 14h – Canadá x Marrocos – CazéTV, Globo e SBT
- 18h – França x Paraguai – CazéTV
Domingo (5)
- 17h – Brasil x Noruega – CazéTV, Globo e SBT
- 21h – México x Inglaterra – CazéTV
Segunda-feira (6)
- 16h – Portugal x Espanha – CazéTV, Globo e SBT
- 21h – EUA x Bélgica – CazéTV
Terça-feira (7)
- 13h – Argentina x Egito – CazéTV, Globo e SBT
- 17h – Suíça x Colômbia – CazéTV e Globo
📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Colômbia x Gana: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do MundoHá 4 horas
Copa do Mundo 2026
Copa do Mundo: veja todas as seleções classificadas para as oitavas de finalHá 4 horas
Copa do Mundo 2026
Veja o chaveamento da Copa do Mundo após os jogos da segunda faseHá 5 horas
Copa do Mundo 2026
Oitavas de final da Copa do Mundo: veja datas e horários dos jogosHá 5 horas
Copa do Mundo 2026
Com gol de Arias, Colômbia vence a Gana e garante vaga nas oitavas da CopaHá 5 horas
Copa do Mundo 2026
Em São Paulo, torcedores da Argentina fazem festa por vitória na CopaHá 5 horas
Mais LANCE!