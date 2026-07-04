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Globo, SBT e CazéTV: veja a divisão dos jogos das oitavas de final da Copa

Confira a divisão de direitos das emissoras por jogos do Mundial

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 05:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Globo, SBT e CazéTV são as emissoras responsáveis por transmitir a Copa do Mundo 2026
Globo, SBT e CazéTV definiram as partidas que irão transmitir das oitavas de final da Copa do Mundo. (Foto: Reprodução)

As oitavas de final da Copa do Mundo começa neste sábado (4) e a CazéTVGlobo SBT já definiram quais serão os duelos transmitidos. Com permissões contratuais distintas sobre os direitos das partidas, as emissoras divulgaram quais duelos vão passar em suas respectivas telas.

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    O mata-mata será iniciado com o jogo entre Canadá e Marrocos, e termina com França e Paraguai no sábado (4). No domingo (5) tem Brasil e Noruega abrindo e México e Inglaterra fechando, sendo o segundo o jogo como exclusivo da CazéTV.

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    • Quais serão os jogos da CazéTV na segunda fase da Copa do Mundo?

    CazéTV, como única detentora de todos os 104 jogos do torneio, terá exclusividade em três partidas das oitavas de final da Copa do Mundo. Entre elas estão os duelos de França, Inglaterra e Bélgica.

    Confira a divisão de jogos das oitavas de final da Copa do Mundo:

    Sábado (4)

    • 14h – Canadá x Marrocos – CazéTV, Globo e SBT
    • 18h – França x Paraguai – CazéTV

    Domingo (5)

    • 17h – Brasil x Noruega – CazéTV, Globo e SBT
    • 21h – México x Inglaterra – CazéTV

    Segunda-feira (6)

    • 16h – Portugal x Espanha – CazéTV, Globo e SBT
    • 21h – EUA x Bélgica – CazéTV

    Terça-feira (7)

    1. 13h – Argentina x Egito – CazéTV, Globo e SBT
    2. 17h – Suíça x Colômbia – CazéTV e Globo

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