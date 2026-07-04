Globo, SBT e CazéTV: veja a divisão dos jogos das oitavas de final da Copa Confira a divisão de direitos das emissoras por jogos do Mundial

As oitavas de final da Copa do Mundo começa neste sábado (4) e a CazéTV, Globo e SBT já definiram quais serão os duelos transmitidos. Com permissões contratuais distintas sobre os direitos das partidas, as emissoras divulgaram quais duelos vão passar em suas respectivas telas.

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O mata-mata será iniciado com o jogo entre Canadá e Marrocos, e termina com França e Paraguai no sábado (4). No domingo (5) tem Brasil e Noruega abrindo e México e Inglaterra fechando, sendo o segundo o jogo como exclusivo da CazéTV.

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Olise e Mbappé comemorando gol marcado na partida da França contra a Suécia pela Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS/AFP)

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Quais serão os jogos da CazéTV na segunda fase da Copa do Mundo?

A CazéTV, como única detentora de todos os 104 jogos do torneio, terá exclusividade em três partidas das oitavas de final da Copa do Mundo. Entre elas estão os duelos de França, Inglaterra e Bélgica.

Confira a divisão de jogos das oitavas de final da Copa do Mundo:

Sábado (4)

14h – Canadá x Marrocos – CazéTV, Globo e SBT

18h – França x Paraguai – CazéTV

Domingo (5)

17h – Brasil x Noruega – CazéTV, Globo e SBT

21h – México x Inglaterra – CazéTV

Segunda-feira (6)

16h – Portugal x Espanha – CazéTV, Globo e SBT

21h – EUA x Bélgica – CazéTV

Terça-feira (7)

13h – Argentina x Egito – CazéTV, Globo e SBT 17h – Suíça x Colômbia – CazéTV e Globo

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