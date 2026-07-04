Carrascal vira assunto em Colômbia x Gana na Copa: 'Não pode ser'
Jogador do Flamengo ainda não entrou em campo no torneio
A Colômbia conquistou uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo ao vencer Gana, mas outro assunto chamou atenção dos internautas. Mais uma vez, o meia Carrascal, do Flamengo, não entrou em campo. Torcedores do Flamengo e alguns colombianos comentaram a situação nas redes sociais.
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Destaque da seleção colombiana, James Rodríguez teve mais uma atuação apagada, o que levantou debate sobre a titularidade do jogador. Um dos nomes citados, além do experiente Juanfer Quintero, foi o de Jorge Carrascal. Coube a Jhon Arias, ex-Fluminense e atualmente no Palmeiras, decidir o jogo.
Veja os comentários nas redes sociais:
james no puede ser titular teniendo a carrascal y quintero en la banca— Juan José 🇨🇴 (@JuanjoPlz) July 4, 2026
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Tradução: James não pode ser titular tendo Carrascal e Quintero no banco.
Colombia jamás en la vida puede jugar sin un "10" dependemos mucho de James y Juanfer o hasta un propio Carrascal— Juan Diego (@Juandiego2604) July 4, 2026
Tradução: A Colômbia jamais na vida pode jogar sem um "10", dependemos muito de James e Juanfer ou até de um próprio Carrascal
o carrascal não entrou um minuto sequer nessa copa ainda, né— samuca (@samcei) July 4, 2026
carrascal com zero minutos na copa que fase— ؘ (@rubrnsz) July 4, 2026
pqp era melhor o carrascal ter ficado aqui treinando do que ido pra copa— lala (@mvgiwarasz) July 4, 2026
Como foi Colômbia x Gana
Aos 13 minutos, Muñoz recebeu na lateral direita e passou para Luis Suárez, que levou até a linha de fundo e acertou um cruzamento na medida para Jhon Arias. O atacante do Palmeiras emendou de primeira com a chapa do pé e mandou no cantinho de Ati Zigi. O time colombiano seguiu melhor no duelo, mas só conseguiu assustar a meta do goleiro de Gana já na reta final, após cabeçada de manual de Mujica, que obrigou o ganês a se esticar e tirar a bola praticamente de dentro do gol.
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A volta do intervalo seguiu a mesma toada do primeiro tempo, e a Colômbia seguiu mais presente no ataque. Ati Zigi voltou a trabalhar logo no começo, após chute colocado de Puerta da quina da grande área. O goleiro ganês voou e fez boa defesa no alto. Pouco depois, os colombianos até balançaram a rede com Luis Díaz, mas a bandeira foi levantada e o VAR confirmou o impedimento do atacante do Bayer de Munique.
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Luis Díaz desperdiçou outra chance dentro da grande área, quando recebeu um cruzamento rasteiro de Puerta, mas chutou mascado e viu Ati Zigi voltar a fazer uma grande defesa na partida. Do outro lado, Gana buscava um contra-ataque certeiro, mas tinha dificuldades de conectar os nomes mais perigosos, como Semenyo, Iñaki Williams e Ayew. Até o apito final, o cenário seguiu o mesmo e a Colômbia cravou a vaga na próxima fase do Mundial.
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