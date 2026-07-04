logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Flaco López esquenta debate após Argentina x Cabo Verde: 'É uma loucura'

Atacante do Palmeiras não entrou em campo na última sexta (4)

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 06:10
Favorite o Lance! no Google
Flaco López em Argentina x Jordânia, na Copa do Mundo
Flaco López não entrou em campo durante Argentina x Cabo Verde (Foto: Pedro Paulo Diaz/Thenews2/Folhapress)

A Argentina passou sufoco para se classificar às oitavas de final da Copa do Mundo na última sexta-feira (4). A equipe de Lionel Scaloni venceu Cabo Verde apenas nos minutos finais da prorrogação, o que gerou algumas críticas, principalmente pela não utilização do atacante Flaco López.

  • Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo

    Argentinos reagem à classificação da Argentina sobre Cabo Verde: ‘Não basta’

    Futebol Internacional
    Há 5 horas
  • Técnico da Argentina, Lionel Scaloni durante o jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo

    Técnico da Argentina admite problemas contra Cabo Verde: ‘Muito a corrigir’

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 horas
  • Arbitragem de Argentina x Cabo Verde

    Brasileiros reagem à arbitragem de Argentina x Cabo Verde: ‘Que piada’

    Fora de Campo
    Há 7 horas

    • ➡️ Simulador da Copa do Mundo: simule os confrontos do Mundial

    Nas redes sociais, internautas criticaram os atacantes da Argentina no jogo. Scaloni começou a partida com Lautaro Martínez e depois colocou Julian Álvarez em campo. Ambos, no entanto, tiveram desempenho ruim. Com isso, o nome de Flaco López, que ficou no banco, veio à tona.

    continua após a publicidade

    Veja alguns comentários na web:

  • Messi Cristiano Ronaldo (Fotos: AFP)

    Messi ou Cristiano Ronaldo? Jogadores do Atlético opinam quem é melhor

    Atlético Mineiro
    Há 11 horas
  • Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (04/07/2026)

    Onde Assistir
    Há 18 horas
  • Globo, SBT e CazéTV são as emissoras responsáveis por transmitir a Copa do Mundo 2026

    Globo, SBT e CazéTV: veja a divisão dos jogos das oitavas de final da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 horas

    • Tradução: É uma loucura pedir o Flaco López como titular no time ou eu só estou delirando com a Copa do Mundo ruim que estão tendo Lautaro Martínez e Julián Álvarez?

    Tradução: Scaloni tem de ser corajoso e escalar o Flaco López. Seus outros atacantes estão num nível ridículo.

    Como foi Argentina x Cabo Verde

    Em um primeiro tempo de domínio da Argentina sobre Cabo Verde, Messi teve a primeira boa chance no início do jogo ao ser acionado pelo lado esquerdo da área, bater cruzado, mas pela linha de fundo. E aos 28 minutos, Messi recebeu um lançamento longo de Lisandro Martínez na área, dominou e bateu de perna esquerda para estufar as redes.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    No segundo tempo, Cabo Verde voltou melhor do que a Argentina em busca do empate. Na primeira chance, Deroy Duarte aproveitou uma rebatida da defesa sul-americana e chutou rasteiro para defesa de Dibu. E aos 13 minutos, Duarte recebeu uma bola de Ryan Mendes pelo lado direito da área, bateu cruzado e balançou as redes para igualar o marcador. Nos acréscimos, Messi teve a chance de dar a vitória para a Argentina com uma cobrança de falta rasteira, mas Vozinha defendeu de manchete.

    ⚽Atenção, torcedor! Aposte em gols da Argentina na Copa do Mundo 2026!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade

    Na prorrogação, a Argentina ampliou o marcador sobre Cabo Verde aos dois minutos da etapa inicial. Em cobrança de escanteio de Messi, Mac Allister desviou, Lisandro Martínez dominou e chutou com força para estufar as redes. Mas, aos 12 minutos, Sidny Cabral recebeu uma virada de bola para o lado esquerdo, driblou Mac Allister e soltou um balaço de fora da área para marcar um golaço e empatar.

    No segundo tempo da prorrogação, a Argentina voltou à frente do placar contra Cabo Verde em nova cobrança de escanteio de Messi na cabeça de Cuti Romero, que estufou as redes e recolocou a Albiceleste na frente aos cinco minutos. Cabo Verde teve uma grande chance de empatar em uma cobrança de falta de Sidny Cabral, mas Dibu Martínez fez grande defesa para impedir um novo empate.

    continua após a publicidade
    Scaloni conversa com Messi durante jogo entre Argentina e Cabo Verde na Copa do Mundo
    Scaloni conversa com Messi em Argentina x Cabo Verde na Copa (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Oldřich Nejedlý

    Lancepédia

    Artilheiro da Copa de 1934: Oldrich Nejedly, da Tchecoslováquia

    Há 45 minutos
    Lamine Yamal tenta passar pela marcação de Cristiano Ronaldo

    Copa do Mundo 2026

    Portugal x Espanha: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Haaland abre os braços para celebrar gol da Noruega contra a Costa do Marfim pela Copa do Mundo

    Seleção Brasileira

    Pela seleção, Haaland sozinho tem mais gols que atacantes do Brasil somados

    Há 2 horas
    Jhon Arias comemorando gol que deu a classificação á Colômbia ás oitavas de final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Colômbia x Gana: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

    Há 5 horas
    Quem será o artilheiro da Copa do Mundo 2026? (Foto: Orlando Ramirez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Copa do Mundo: veja todas as seleções classificadas para as oitavas de final

    Há 5 horas
    Troféu da Copa do Mundo (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Veja o chaveamento da Copa do Mundo após os jogos da segunda fase

    Há 5 horas
    Mais LANCE!
    Seleção Brasileira conquista sua primeira virada com Ancelotti, contra o Japão, por 2 a 1

    Oitavas de final da Copa do Mundo: veja datas e horários dos jogos

    Jhon Arias comemora gol pela Colômbia na Copa do Mundo

    Com gol de Arias, Colômbia vence a Gana e garante vaga nas oitavas da Copa

    Torcedor usando uma cabeça gigante do Messi

    Em São Paulo, torcedores da Argentina fazem festa por vitória na Copa

    Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo

    Argentinos reagem à classificação da Argentina sobre Cabo Verde: 'Não basta'

    Deschamps olha para relógio

    França perde astro do Real Madrid por lesão antes de duelo com Paraguai na Copa

    Arias, do Palmeiras, comemora gol pela Colômbia

    Jhon Arias vira assunto entre estrangeiros na Copa: 'Do mundo inteiro'

    Técnico da Argentina, Lionel Scaloni durante o jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo

    Técnico da Argentina admite problemas contra Cabo Verde: 'Muito a corrigir'

    Vozinha, goleiro de Cabo Verde

    Vozinha desabafa após queda na Copa do Mundo: 'Igual pra igual'

    Bubista, técnico de Cabo verde

    'Dignifica nosso país': técnico de Cabo Verde exalta seleção após campanha na Copa