Flaco López esquenta debate após Argentina x Cabo Verde: 'É uma loucura' Atacante do Palmeiras não entrou em campo na última sexta (4)

A Argentina passou sufoco para se classificar às oitavas de final da Copa do Mundo na última sexta-feira (4). A equipe de Lionel Scaloni venceu Cabo Verde apenas nos minutos finais da prorrogação, o que gerou algumas críticas, principalmente pela não utilização do atacante Flaco López.

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Nas redes sociais, internautas criticaram os atacantes da Argentina no jogo. Scaloni começou a partida com Lautaro Martínez e depois colocou Julian Álvarez em campo. Ambos, no entanto, tiveram desempenho ruim. Com isso, o nome de Flaco López, que ficou no banco, veio à tona.

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Veja alguns comentários na web:

Não existem motivos para Flaco López ser fundo de banco nessa seleção argentina.



Julián e Lautaro não estão agregando nada.



Em meio a um deserto de ideias, o Flaco pode ser algum respiro criativo. — Lucas (@lucasalcantaraz) July 4, 2026

Pq o craquito Flaco Lopez não joga?



Impossível ser pior q o horrível Lautaro Martinez (em copas)



Nessa 🇦🇷 só o Messi faz gol. pic.twitter.com/HmaXW27dOA — Gabryel (@gabrywI) July 3, 2026

Es una locura pedir al Flaco López como titular en el equipo o solo estoy delirando con el Mundial de mierda que están teniendo Lautaro Martínez y Julián Álvarez? — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) July 4, 2026

Tradução: É uma loucura pedir o Flaco López como titular no time ou eu só estou delirando com a Copa do Mundo ruim que estão tendo Lautaro Martínez e Julián Álvarez?

Flaco Lopez sem ter um minuto sequer enquanto Lautaro e Álvarez acumulam disasterclass um atrás do outro é bizarro também. É a cota "nível" da Argentina — Jogadores piores que Michael TETRA 🌟 (@michamelhor) July 4, 2026

Scaloni tiene que ser valiente y poner al Flaco López. Sus otros delanteros están en un nivel ridículo. — ْ (@FValverdeRM) July 4, 2026

Tradução: Scaloni tem de ser corajoso e escalar o Flaco López. Seus outros atacantes estão num nível ridículo.

Como foi Argentina x Cabo Verde

Em um primeiro tempo de domínio da Argentina sobre Cabo Verde, Messi teve a primeira boa chance no início do jogo ao ser acionado pelo lado esquerdo da área, bater cruzado, mas pela linha de fundo. E aos 28 minutos, Messi recebeu um lançamento longo de Lisandro Martínez na área, dominou e bateu de perna esquerda para estufar as redes.

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No segundo tempo, Cabo Verde voltou melhor do que a Argentina em busca do empate. Na primeira chance, Deroy Duarte aproveitou uma rebatida da defesa sul-americana e chutou rasteiro para defesa de Dibu. E aos 13 minutos, Duarte recebeu uma bola de Ryan Mendes pelo lado direito da área, bateu cruzado e balançou as redes para igualar o marcador. Nos acréscimos, Messi teve a chance de dar a vitória para a Argentina com uma cobrança de falta rasteira, mas Vozinha defendeu de manchete.

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Na prorrogação, a Argentina ampliou o marcador sobre Cabo Verde aos dois minutos da etapa inicial. Em cobrança de escanteio de Messi, Mac Allister desviou, Lisandro Martínez dominou e chutou com força para estufar as redes. Mas, aos 12 minutos, Sidny Cabral recebeu uma virada de bola para o lado esquerdo, driblou Mac Allister e soltou um balaço de fora da área para marcar um golaço e empatar.

No segundo tempo da prorrogação, a Argentina voltou à frente do placar contra Cabo Verde em nova cobrança de escanteio de Messi na cabeça de Cuti Romero, que estufou as redes e recolocou a Albiceleste na frente aos cinco minutos. Cabo Verde teve uma grande chance de empatar em uma cobrança de falta de Sidny Cabral, mas Dibu Martínez fez grande defesa para impedir um novo empate.

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