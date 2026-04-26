Possível saída de Hulk do Atlético-MG choca torcedores: 'Não soube'

A ausência de Hulk na lista de relacionados do Atlético-MG para o confronto contra o Flamengo, neste domingo (26), na Arena MRV, não passou despercebida — muito pelo contrário. A notícia de que o atacante foi liberado pelo clube para avaliar uma possível transferência movimentou as redes sociais e gerou forte repercussão entre os torcedores.

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➡️ Hulk fica fora de Atlético-MG x Flamengo por sondagem de clube brasileiro

Ídolo recente do Galo e uma das principais referências técnicas da equipe, Hulk rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados entre atleticanos. A possibilidade de saída, mesmo que ainda em estágio inicial, pegou muitos de surpresa.

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Veja a repercussão:

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Além da identificação com o clube, Hulk também vive boa fase na temporada. Com 12 partidas disputadas no Campeonato Brasileiro, ele está no limite permitido para atuar por outro time da Série A — o que explica a decisão do Atlético-MG de não relacioná-lo para o duelo diante do Flamengo. Caso entrasse em campo, o atacante não poderia mais defender outra equipe na mesma edição da competição.

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Hulk, desfalque contra o Flamengo, em ação pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Confira a nota do Atlético-MG sobre a ausência de Hulk contra o Flamengo

"O atacante Hulk, que já soma 12 partidas disputadas no campeonato, foi retirado da relação do jogo de hoje, após receber uma sondagem de outro clube do futebol brasileiro.

Diante do interesse, o jogador foi liberado pela diretoria para avaliar a possibilidade de transferência nesta janela de meio de temporada.

A decisão foi tomada em comum acordo, visando dar tranquilidade ao atleta e ao clube neste momento de definição.

Internamente, o entendimento é de que a situação será conduzida com cautela nos próximos dias, até que haja um desfecho sobre o futuro do jogador."

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