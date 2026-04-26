Zubeldía responde sobre Hulk no Fluminense, após vitória no Brasileirão

O Fluminense venceu a Chapecoense, neste domingo, no Maracanã e segue em terceiro no Brasileirão. O assunto principal da entrevista coletiva do técnico Zubeldía não foi, porém, o jogo. O questionamento mais importante do dia era sobre a possibilidade da chegada de Hulk ao time.

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O Atlético-MG liberou o atacante para negociar seu futuro, e o Fluminense aparece como o principal interessado na contratação. A informação de que o Galo tinha liberado o atacante foi divulgada quando o treinador tricolor estava na preparação para enfrentar a Chapecoense. Zubeldía desviou da questão

— A verdade é que não sei do que estamos falando (pergunta sobre possível chegada de Hulk). O jogo acabou de terminar e estou sabendo dessa situação pela sua pergunta. Desconheço o assunto, então prefiro não dizer nada — disse.

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Sobre o resultado em campo, Zubeldía valorizou a atuação do Fluminense, mas apontou que o time precisa ser mais certeiro.

— Do princípio ao fim, tivemos um domínio quase absoluto. Depois, se complicou por essas coisas que o futebol tem, que às vezes você tem a possibilidade, a estatística e demais recursos para liquidar um jogo, e não faz. Então, o rival fica a apenas um gol de poder empatar, de poder complicar a partida. Uma jogada quase isolada, com um chute um pouco de longe, termina complicando ainda mais o jogo, injustamente para mim, porque acredito que tivemos domínio absoluto, mas acontece. Eu acho que neste trecho do campeonato, salvo alguma exceção, como pode ser o Flamengo, que está sendo muito contundente, me parece que vencer, mesmo que por resultado mínimo, independentemente de como venha o rival, acaba sendo a prioridade. Claro, se você vence tendo um domínio quase absoluto é melhor, como aconteceu hoje. E se vence goleando seria muito melhor. Se ganha por mais de um gol seria muito melhor. Bom, dessas três coisas que estou falando — ganhar, ganhar jogando bem e golear — faltou talvez fazermos mais gols para não sofrer, porque creio que era o mais justo e o que mais cabia em relação ao resultado.

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Fluminense x Chapecoense

O Fluminense venceu a Chapecoense por 2 a 1, neste domingo (26), no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão. Os gols da partida foram marcados por Savarino e John Kennedy para o Tricolor. Ênio balançou as redes para a equipe visitante.

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Com o resultado, o Fluminense vai a 26 pontos e fica na terceira posição da tabela. A Chapecoense segue na lanterna, estacionada nos oito pontos. O próximo compromisso do time carioca é contra o Bolívar, na quinta-feira (30), pela Libertadores, na Bolívia. A equipe catarinense volta a jogar pelo Brasileirão no dia 3 de maio, contra o Bragantino.

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O primeiro tempo foi um bombardeio do Fluminense na meta de Anderson, grande destaque dos primeiros 45 minutos. Faltou qualidade para os jogadores tricolores definirem as chances. Com o passar do tempo, a arquibancada começou a ficar impaciente assistindo ao placar zerado contra um adversário completamente inofensivo.

Na segunda etapa o cenário era o mesmo até os dez minutos, quando o Fluminense conseguiu abrir o placar com Savarino, de pênalti. Depois disso, o Tricolor baixou a guarda e deixou a Chape empatar. Quase nos acréscimos, John Kennedy entrou e decidiu para o Flu.

John Kennedy e Guga comemoram gol do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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