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Rivais do Fluminense no Mundial de Clubes estreiam na abertura da Copa do Mundo

Com oito representantes dos "The Brazilians", os sul-africanos encaram o México

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 15:20
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Jogadores do Mamelodi presentes no mundial (Foto: by Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Jogadores do Mamelodi presentes no mundial (Foto: by Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Os adversários que complicaram a vida do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes mudam o foco e entram em campo na abertura do mundial de seleções. A base da Seleção da África do Sul pertence ao Mamelodi Sundowns, clube que cedeu oito jogadores para defender o país no torneio mundial. Os sul-africanos encaram novamente o México na estreia, repetindo o cenário de 2010, quando a África do Sul sediou a competição.

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    • Em um confronto marcado pelo equilíbrio e pela forte marcação, os sul-africanos seguraram um empate em 0 a 0 contra o Fluminense. O duelo foi válido pela terceira rodada do inédito Mundial de Clubes da Fifa. O surpreendente placar contou com a participação direta de cinco desses oito atletas do Mamelodi Sundowns.

    Conheça os destaques que enfrentaram o Tricolor e agora buscam a glória na Copa do Mundo:

    Os Pilares dos Bafana Bafana

    Ronwen Williams: O arqueiro de 34 anos ostenta a braçadeira de capitão da Seleção Sul-Africana. Revelado pelo SuperSport United, onde construiu grande parte da trajetória profissional, o goleiro se consolidou como um dos principais nomes do futebol africano contemporâneo após a transferência para o Mamelodi Sundowns.

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    No novo clube, ele empilhou títulos e se destacou pela impressionante regularidade sem sofrer gols. Williams ganhou projeção global e escreveu seu nome na história do futebol internacional durante a Copa Africana de Nações, quando recebeu o prêmio de melhor goleiro do torneio e protagonizou um feito raro ao defender quatro cobranças em uma única disputa de pênaltis contra Cabo Verde.

    Essa fase esplêndida e sua liderança incontestável o levaram à nona colocação no Prêmio Yashin, da prestigiada premiação da Bola de Ouro em 2024. Com isso, Williams tornou-se o primeiro arqueiro em atividade num clube africano a receber a indicação ao prêmio.

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    Ronwen Williams - Mamelodi Sundowns
    <strong>Ronwen Williams </strong>recebendo a premiação das mãos do presidente da Fifa (Foto: Daniel BELOUMOU OLOMO / AFP)


    Khuliso Mudau:     Com um estilo de jogo caracterizado por muita energia no apoio ao ataque, velocidade e versatilidade pelo lado direito do campo, o lateral se tornou peça fundamental na seleção de seu país. Ele ajudou a África do Sul a conquistar o terceiro lugar na Copa Africana de Nações. Seu grande desempenho nos últimos anos chamou a atenção do mercado internacional e lhe rendeu o prêmio de Jogador Excepcional do Ano no Icons of Africa Awards.

    Em 2022, ele se transferiu para o Mamelodi Sundowns e elevou seu futebol a outro patamar. O atleta virou o motor do meio-campo da equipe que domina o futebol local e briga pelos principais títulos do continente africano.

    Teboho Mokoena: Aos 28 anos, o meio-campista funciona como o elo que liga a defesa ao ataque tanto no clube quanto na seleção. Ele é um dos grandes pilares da Seleção Sul-Africana, onde joga ao lado dos companheiros de equipe Ronwen Williams e Khuliso Mudau. Reconhecido pela excelente visão de jogo, capacidade de marcação e, acima de tudo, pelos chutes potentes de longa distância, Mokoena iniciou a carreira profissional no SuperSport United, onde se destacou desde muito jovem.

    Ele se transferiu para o Mamelodi Sundowns em 2022 e elevou seu futebol a outro patamar. O atleta virou o motor do meio-campista da equipe que domina o futebol local e briga pelos principais títulos do continente africano.

    Duelo entre Mamelodi e Fluminense (Foto: by Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    A Força Ofensiva e os Coadjuvantes de Luxo

    Iqraam Rayners: O atacante sul-africano de 30 anos destaca-se pelo faro de gol e pela velocidade no setor ofensivo. Rayners ganhou grande notoriedade no futebol local com a camisa do Stellenbosch FC, clube onde somou duas passagens marcantes.

    Na segunda delas, ele se transformou em um dos artilheiros mais letais do campeonato sul-africano, quando brilhou ao lado do jovem Jayden Adams e liderou o ataque da equipe na conquista da Carling Knockout Cup. Rayners marcou um dos gols do Mamelodi Sundowns na derrota por 4 a 3 para o Borussia Dortmund, em um duelo eletrizante pelo Mundial de Clubes.

    Mamelodi Sundowns em ação no mundial (Foto: Michael Reaves / Getty Images North America / Getty Images via AFP)


    Jayden Adams: Ao contrário dos companheiros de seleção, Adams construiu a carreira no Stellenbosch FC, clube da região da Cidade do Cabo. O jovem foi formado nas categorias de base do time e subiu para o elenco profissional em 2020.

    No clube, ele se tornou uma peça central e ajudou a equipe a conquistar o título inédito da Carling Knockout Cup, além de impulsionar o time na briga pelas primeiras posições do campeonato nacional. Famoso pela dinâmica box-to-box (meio-campista que dita o ritmo tanto na defesa quanto no ataque), boa qualidade de passe e intensidade, Adams chamou a atenção do técnico Hugo Broos e garantiu a convocação para a Seleção Sul-Africana.


    Themba Zwane: Conhecido carinhosamente pelo apelido de "Mshishi", Zwane destaca-se pela genialidade técnica, criatividade, passes milimétricos e uma habilidade única para ditar o ritmo do jogo no terço final do campo. Ele defende o Mamelodi Sundowns desde 2011 e figura como o grande maestro da era mais vitoriosa do clube, onde conquistou inúmeros títulos da liga nacional e a prestigiada Liga dos Campeões da CAF.

    Apesar de ser um veterano de 36 anos, Zwane continua como peça-chave e titular incontestável nos Bafana Bafana. O meia é amplamente reverenciado na África do Sul como um exemplo de longevidade, classe e futebol arte.

    Seleção da África do Sul perfilada antes de jogo.
    Seleção da África do Sul antes da partida (Foto: Reprodução/bafanabafanaoficial)

    Não enfrentaram o Tricolor Carioca

    Outros dois representantes do Mamelodi Sundowns completam a lista no mundial, embora com trajetórias distintas no confronto contra o time brasileiro. O Aubrey Modiba não saiu do banco de reservas no empate contra o Fluminense. Já o jovem Khulumani Ndamane chegou ao Mamelodi Sundowns em agosto de 2025, logo após o duelo contra o Tricolor. Ele foi imediatamente emprestado de volta ao TS Galaxy para a primeira metade da temporada e teve sua integração definitiva ao elenco principal em janeiro de 2026.


    Esses atletas, que encararam bravamente o time brasileiro no torneio de clubes, entram em campo hoje, às 16h, para a grande estreia da Copa do Mundo, no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México.

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