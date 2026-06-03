Conmebol divulga tabela das oitavas da Libertadores; veja datas e horários
Confrontos estão programados para ocorrer entre os dias 11 e 20 de agosto
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A Conmebol divulgou nesta terça-feira a tabela detalhada das oitavas de final da Libertadores, definindo datas, horários e locais dos confrontos da próxima fase da competição continental. Os jogos de ida serão disputados entre os dias 11 e 13 de agosto, enquanto as partidas de volta ocorrerão entre 18 e 20 do mesmo mês.
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O único duelo entre clubes brasileiros nas oitavas colocará frente a frente Cruzeiro e Flamengo. A equipe mineira, que avançou como integrante do pote dois no sorteio, fará o primeiro jogo no Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 12 de agosto, às 21h30.
A partida de volta está marcada para 19 de agosto, também às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Por ter encerrado a fase de grupos com campanha superior, o Flamengo garantiu o direito de decidir a classificação diante de sua torcida.
Além do confronto nacional, a fase contará com outros sete duelos envolvendo equipes de Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador e Paraguai. Entre os representantes brasileiros, Palmeiras, Fluminense, Mirassol e Corinthians também seguem na disputa por uma vaga nas quartas de final do torneio.
Veja o chaveamento completo
Fluminense x Independiente Rivadavia
- Jogo de ida: 11 de agosto (terça-feira), às 19h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.
- Jogo de volta: 18 de agosto (terça-feira), às 19h, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza.
Estudiantes x Universidad Católica
- Jogo de ida: 11 de agosto (terça-feira), às 21h30, no Estádio UNO Jorge Luis Hirschi, em La Plata.
- Jogo de volta: 18 de agosto (terça-feira), às 21h30, na Claro Arena, em Santiago.
Deportes Tolima x Independiente del Valle
- Jogo de ida: 11 de agosto (terça-feira), às 19h30, no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué.
- Jogo de volta: 18 de agosto (terça-feira), às 19h30, em local ainda não confirmado.
Platense x Coquimbo Unido
- Jogo de ida: 12 de agosto (quarta-feira), às 19h, no Estádio Ciudad de Vicente López, em Vicente López.
- Jogo de volta: 19 de agosto (quarta-feira), às 19h, em estádio a ser definido.
Palmeiras x Cerro Porteño
- Jogo de ida: 12 de agosto (quarta-feira), às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo.
- Jogo de volta: 19 de agosto (quarta-feira), às 19h, no Estádio Ueno La Nueva Olla, em Assunção.
Cruzeiro x Flamengo
- Jogo de ida: 12 de agosto (quarta-feira), às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte.
- Jogo de volta: 19 de agosto (quarta-feira), às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Mirassol x LDU Quito
- Jogo de ida: 13 de agosto (quinta-feira), às 19h, em local ainda indefinido.
- Jogo de volta: 20 de agosto (quinta-feira), às 17h, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito.
Rosario Central x Corinthians
- Jogo de ida: 13 de agosto (quinta-feira), às 21h30, no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosario.
- Jogo de volta: 20 de agosto (quinta-feira), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.
Premiação da Libertadores
- Oitavas de final: US$ 1.250.000 - R$ 6,3 milhões
- Quartas de final: US$ 1.700.000 - R$ 8,6 milhões
- Semifinal: US$ 2.300.000 - R$ 11,6 milhões
- Vice-campeão: US$ 7.000.000 - R$ 35,4 milhões
- Campeão: US$ 25.000.000 - R$ 126,6 milhões
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