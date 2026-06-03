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Conmebol divulga tabela das oitavas da Libertadores; veja datas e horários

Confrontos estão programados para ocorrer entre os dias 11 e 20 de agosto

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 03/06/2026
20:09
Atualizado há 2 minutos
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tacalibertadores Libertadores teve grupos definidos (Foto: Divulgação / Conmebol)
imagem cameraTaça da Copa Libertadores da América (Foto: Divulgação/Conmebol)
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A Conmebol divulgou nesta terça-feira a tabela detalhada das oitavas de final da Libertadores, definindo datas, horários e locais dos confrontos da próxima fase da competição continental. Os jogos de ida serão disputados entre os dias 11 e 13 de agosto, enquanto as partidas de volta ocorrerão entre 18 e 20 do mesmo mês.

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O único duelo entre clubes brasileiros nas oitavas colocará frente a frente Cruzeiro e Flamengo. A equipe mineira, que avançou como integrante do pote dois no sorteio, fará o primeiro jogo no Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 12 de agosto, às 21h30.

A partida de volta está marcada para 19 de agosto, também às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Por ter encerrado a fase de grupos com campanha superior, o Flamengo garantiu o direito de decidir a classificação diante de sua torcida.

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Além do confronto nacional, a fase contará com outros sete duelos envolvendo equipes de Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador e Paraguai. Entre os representantes brasileiros, Palmeiras, Fluminense, Mirassol e Corinthians também seguem na disputa por uma vaga nas quartas de final do torneio.

Flamengo x Cruzeiro (Foto: Foto: Thais Magalhães/Cruzeiro)
Flamengo x Cruzeiro (Foto: Foto: Thais Magalhães/Cruzeiro)

Veja o chaveamento completo

Fluminense x Independiente Rivadavia

  1. Jogo de ida: 11 de agosto (terça-feira), às 19h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.
  2. Jogo de volta: 18 de agosto (terça-feira), às 19h, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza.

Estudiantes x Universidad Católica

  1. Jogo de ida: 11 de agosto (terça-feira), às 21h30, no Estádio UNO Jorge Luis Hirschi, em La Plata.
  2. Jogo de volta: 18 de agosto (terça-feira), às 21h30, na Claro Arena, em Santiago.

Deportes Tolima x Independiente del Valle

  1. Jogo de ida: 11 de agosto (terça-feira), às 19h30, no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué.
  2. Jogo de volta: 18 de agosto (terça-feira), às 19h30, em local ainda não confirmado.

Platense x Coquimbo Unido

  1. Jogo de ida: 12 de agosto (quarta-feira), às 19h, no Estádio Ciudad de Vicente López, em Vicente López.
  2. Jogo de volta: 19 de agosto (quarta-feira), às 19h, em estádio a ser definido.

Palmeiras x Cerro Porteño

  1. Jogo de ida: 12 de agosto (quarta-feira), às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo.
  2. Jogo de volta: 19 de agosto (quarta-feira), às 19h, no Estádio Ueno La Nueva Olla, em Assunção.

Cruzeiro x Flamengo

  1. Jogo de ida: 12 de agosto (quarta-feira), às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte.
  2. Jogo de volta: 19 de agosto (quarta-feira), às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Mirassol x LDU Quito

  1. Jogo de ida: 13 de agosto (quinta-feira), às 19h, em local ainda indefinido.
  2. Jogo de volta: 20 de agosto (quinta-feira), às 17h, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito.

Rosario Central x Corinthians

  1. Jogo de ida: 13 de agosto (quinta-feira), às 21h30, no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosario.
  2. Jogo de volta: 20 de agosto (quinta-feira), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Premiação da Libertadores

  • Oitavas de final: US$ 1.250.000 - R$ 6,3 milhões
  • Quartas de final: US$ 1.700.000 - R$ 8,6 milhões
  • Semifinal: US$ 2.300.000 - R$ 11,6 milhões
  • Vice-campeão: US$ 7.000.000 - R$ 35,4 milhões
  • Campeão: US$ 25.000.000 - R$ 126,6 milhões

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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