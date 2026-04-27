Freytes é sincero sobre vaias e ambiente interno do Fluminense: 'Nem tudo é verdade'

Após a vitória do Fluminense contra a Chapecoense neste domingo (26), Freytes falou com a imprensa na zona mista. O zagueiro comentou sobre o ambiente interno do Fluminense após as polêmicas com o adiamento do Fla-Flu e chegou a citar o protesto dos torcedores no CT.

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— Internamente nunca houve problemas. A galera que foi ao CT foi de boa, foi conversar bem com a gente, não foi falar de forma agressiva, não foi pressão. Eles foram conversar numa boa, transmitir o que o torcedor do Fluminense queria. Depois escutei um monte de barbaridades que falaram e tudo mais, e eu fiquei muito triste, porque acho que o torcedor do Fluminense não merece isso. Todo mundo lá fora pensa que nós temos problemas internos, que estamos mal com a diretoria, e não é assim — disse Freytes, que seguiu:

— Nós temos um bom ambiente, todo mundo trabalha, ninguém está de fora, só os lesionados. Por isso eu estava triste em casa, falava com a minha mulher e tudo. Muitas vezes, as coisas que são ditas por fora, por gente que não quer que a gente esteja bem, que não quer que o Fluminense esteja bem, não podem acreditar. Nem tudo que se fala nas redes sociais é verdade — concluiu.

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Freytes falou também sobre a sua relação com a torcida e as críticas. O defensor é o jogador mais criticado de todo o elenco e foi vaiado em diversos episódios ao longo do ano. Apesar disso, segue como titular e é visto como peça importante da equipe.

— Quando entro em campo, não penso muito nisso, não sinto muito isso. Sou um jogador assim, tento focar no meu trabalho. Às vezes posso errar, como já falei mil vezes, e às vezes posso acertar. Isso não vai me fazer menos jogador, nem mais jogador, nem melhor do que outros jogadores. O Fluminense é maior do que um jogador só. Nós somos todos guerreiros aqui, trabalhamos no dia a dia, lutamos por uma vaga. Todo mundo aqui quer jogar como titular. Seguir trabalhando, corrigir os erros, manter os acertos e continuar fazendo. Mas, principalmente no erro, é ali que você precisa trabalhar ainda mais. Eu fui muito criticado por isso, fui vaiado por isso. Eu fui muito apoiado pelos meus companheiros, pelo Luis (Zubeldía), pela diretoria e até mesmo pelo psicólogo nesse último tempo. Isso também me ajudou muito.

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Fluminense x Chapecoense

O Fluminense venceu a Chapecoense por 2 a 1, neste domingo (26), no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão. Os gols da partida foram marcados por Savarino e John Kennedy para o Tricolor. Ênio balançou as redes para a equipe visitante.

Com o resultado, o Fluminense vai a 26 pontos e fica na terceira posição da tabela. A Chapecoense segue na lanterna, estacionada nos oito pontos. O próximo compromisso do time carioca é contra o Bolívar, na quinta-feira (30), pela Libertadores, na Bolívia. A equipe catarinense volta a jogar pelo Brasileirão no dia 3 de maio, contra o Bragantino.

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O primeiro tempo foi um bombardeio do Fluminense na meta de Anderson, grande destaque dos primeiros 45 minutos. Faltou qualidade para os jogadores tricolores definirem as chances. Com o passar do tempo, a arquibancada começou a ficar impaciente assistindo ao placar zerado contra um adversário completamente inofensivo.

Na segunda etapa o cenário era o mesmo até os dez minutos, quando o Fluminense conseguiu abrir o placar com Savarino, de pênalti. Depois disso, o Tricolor baixou a guarda e deixou a Chape empatar. Quase nos acréscimos, John Kennedy entrou e decidiu para o Flu.

Freytes em ação em Fluminense x Chapecoense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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