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O Fluminense promoveu uma reformulação importante no elenco para a temporada de 2026. Entre o início do ano e a preparação para o segundo semestre, o clube somou sete reforços, incluindo a contratação recente de Hulk, e realizou uma série de saídas para enxugar o grupo e abrir espaço na folha salarial.

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A estratégia foi diferente da adotada em temporadas anteriores. Depois de investir pesado em nomes como Canobbio, Lucho Acosta e Santi Moreno, o Tricolor buscou em 2026 um equilíbrio entre jogadores prontos para assumir protagonismo imediato e oportunidades de mercado. O investimento mais significativo ficou por conta de Rodrigo Castillo, contratado por cerca de US$ 13 milhões, enquanto Hulk chega como principal aposta para elevar o nível competitivo da equipe na reta decisiva da temporada.

Até aqui, o saldo da janela é mais positivo do que negativo. Savarino rapidamente se tornou um dos principais jogadores do elenco e Arana assumiu a titularidade na lateral esquerda. Na zaga, Jemmes conquistou espaço e começou como titular absoluto, mas caiu de produção e virou alvo da torcida. Outras contratações ainda buscam afirmação, como Millán e Alisson. Os dois tiveram poucas oportunidades no time.

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A maior decepção por enquanto é Rodrigo Castillo. A contratação mais cara da história do clube empolgou nos primeiros jogos, quando estava botando a bola para dentro, mas depois virou um dos maiores motivos de irritação da torcida com Zubeldía, que insistia no argentino como titular. John Kennedy passou por cima da concorrência com o gradalhão.

Chegadas

Jemmes

Contratado junto ao Mirassol, o zagueiro parecia a grande surpresa positiva da janela, rapidamente conquistou a confiança de Luis Zubeldía e assumiu a titularidade. Depois disso, começou a cair de rendimento, teve erros individuais em sequência e chegou a ser vaiado no Maracanã. Apesar da oscilação pela idade e pela adaptação ao peso da camisa do Fluminense, mostrou personalidade e potencial de evolução.

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Guilherme Arana

Uma das contratações mais impactantes do mercado nacional. O lateral chegou para elevar o nível técnico do setor. Com experiência de Seleção Brasileira, trouxe qualidade ofensiva, mas ainda não é unanimidade. O jogador fica atrás do concorrente da posição, Renê, na parte defensiva.

Savarino

Até aqui, talvez a contratação de maior impacto esportivo. O venezuelano se tornou peça fundamental no sistema ofensivo de Zubeldía. Atua em diferentes funções, participa da construção das jogadas, contribui com gols e assistências e frequentemente aparece entre os destaques da equipe. Sua adaptação foi rápida e seu desempenho justificou o investimento realizado. Falta aparecer nos jogos grandes.

Julián Millán

O colombiano chegou cercado de expectativa pelo perfil físico, pela projeção no mercado sul-americano e pela dificuldade da defesa tricolor. Entretanto, ainda busca espaço e sequência. Tem potencial para disputar posição na zaga durante o segundo semestre, especialmente com o calendário apertado e as suspensões que costumam surgir nas competições eliminatórias.

Rodrigo Castillo

A contratação mais cara da temporada. O Fluminense investiu cerca de US$ 13 milhões na compra do atacante argentino para suprir uma demanda antiga por um centroavante. Teve momentos positivos, incluindo gol logo na primeira oportunidade como titular, mas perdeu a disputa por espaço diretamente com John Kennedy. Quando a bola parou de entrar, mostrou que tem dificuldade para contribuir com o estilo de jogo apoiado e de ruptura do time. O segundo semestre será decisivo para definir se o investimento valeu a pena ou não

Alisson

Chegou por empréstimo sem custos para ampliar as opções do meio-campo após a saída de Lima. É visto internamente como uma oportunidade de mercado interessante, mas ainda não conseguiu assumir protagonismo dentro da equipe. A tendência é ganhar mais minutos ao longo da temporada.

Hulk

Anunciado recentemente, é o reforço mais midiático do Fluminense em muitos anos. Mesmo aos 39 anos, segue sendo um dos jogadores mais decisivos do futebol brasileiro. Chega para ser protagonista imediato e aumenta significativamente o nível técnico do elenco para as disputas do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Sua contratação muda o patamar das expectativas do clube para o segundo semestre.

O que ainda falta?

O Fluminense ainda apresenta carências evidentes. A principal delas segue sendo o sistema defensivo. A saída de Thiago Silva deixou uma lacuna técnica e de liderança que ainda não foi totalmente preenchida. No ataque, John Kennedy sentiu falta de alguém para dividir a responsabilidade de marcar gols. Serna e Canobbio não têm o mesmo poder de fogo do ano passado. Com Hulk já incorporado ao grupo, a tendência é que os movimentos restantes sejam mais pontuais.

Savarino comemora gol pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo

O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.

A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.

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