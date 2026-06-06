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Kemelli, do Fluminense, exalta oportunidade na Seleção Brasileira: 'Uma honra enorme'

Goleira falou sobre o confronto com os EUA

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 06/06/2026
16:50
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Kemelli saindo do ônibus da Seleção Brasileira. (Lívia Villas Boas/CBF)
imagem cameraKemelli saindo do ônibus da Seleção Brasileira. (Lívia Villas Boas/CBF)
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A goleira Kemelli, do Fluminense, destacou a felicidade pela convocação e a chance de seguir buscando espaço no elenco comandado por Arthur Elias. A Seleção Brasileira enfrenta os Estados Unidos neste sábado, às 18h30, na Neo Química Arena.

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— Fiquei muito feliz com a convocação. É a recompensa de muito trabalho e dedicação ao longo dos últimos meses. Representar o meu país é uma honra enorme, então estou muito animada por essa oportunidade e pronta para aproveitar cada momento ao lado do grupo — disse ela.

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A goleira também ressaltou que pretende aproveitar o período de treinamentos para seguir evoluindo e ganhar espaço dentro da equipe comandada por Arthur Elias. Para ela, o momento é de aprendizado e crescimento em meio à concorrência por uma vaga na lista para a Copa do Mundo de 2027.

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— A expectativa é muito positiva para o jogo. Quero aproveitar ao máximo esse período com a equipe, seguir evoluindo, ganhar ainda mais confiança e mostrar tudo aquilo que venho trabalhando diariamente no meu clube — afirmou.

Seleção Brasileira enfrenta os EUA neste sábado

Para a goleira, o amistoso contra os Estados Unidos representa uma oportunidade importante de testar seu nível diante de uma potência da modalidade.

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— Sabemos da força dos Estados Unidos e da importância desse confronto. Será uma grande oportunidade de aprender, evoluir e aproveitar cada minuto diante de um adversário tão qualificado — completou.

➡️ Após quase dois anos, EUA voltam a ter 'triple espresso' contra o Brasil

Kemelli durante treino da Seleção Brasileira em SP. (Foto: Lívias Villas Boas/CBF)
Kemelli durante treino da Seleção Brasileira em SP. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

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