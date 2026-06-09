Fluminense tem acerto com Nino, mas esbarra no Zenit; Thiago Silva é dupla dos sonhos

Mesmo com a janela de transferências fechada, o Fluminense se movimenta para reforçar o setor defensivo da equipe. Com a classificação na Libertadores e o bom desempenho no Brasileirão, a diretoria Tricolor vê grandes chances de terminar 2026 com um título. Para isso, o clube está disposto a investir pesado, principalmente na zaga. Os nomes são velhos conhecidos: Nino e Thiago Silva.

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No cenário ideal, no primeiro jogo após a pausa para a Copa do Mundo, Nino e Thiago Silva vão formar a dupla de zaga do Fluminense. O objetivo não é nada simples, mas também não é uma mera ilusão.

Nino

Nino é quem tem o retorno mais provável. O zagueiro deseja retornar ao Brasil e já tem acordo com o Flu. Mas esse fato não é novo e nunca foi um problema. O grande "vilão" dessa história é o Zenit. Desde o ano passado, o Tricolor, e outros times do Brasil, tentam negociar com os russos, que sempre fecharam as portas.

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Nessa janela, no entanto, o Fluminense recebeu um sinal verde para negociar, mas as partes ainda estão longe de entrar em acordo. Além de pedir um valor maior do que o Tricolor sinalizou inicialmente, o Zenit solicita um fluxo de pagamento mais curto.

Não é a primeira vez que o Tricolor esbarra nesse tipo de cenário nas negociações. O parcelamento maior afasta vendedores por conta de repetidos episódios de clubes maus pagadores. O Zenit, por exemplo, teve problemas recentes com o Botafogo por conta do atacante Artur, hoje no São Paulo.

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Com o caixa apertado, o Fluminense tem a prática comum de diluir as parcelas de pagamentos por longos períodos. Quando o clube vendedor pede parcelamentos menores ou uma parcela grande à vista, o Tricolor acaba sofrendo com juros bancários para concretizar as negociações.

Thiago Silva

Depois de uma saída conturbada em 2025, o retorno de Thiago Silva é improvável, mas não impossível. Quando o zagueiro deixou o Porto nas últimas semanas, o Fluminense prontamente iniciou os trabalhos para repatriar o jogador. Até o momento, foram apenas consultas informais.

Thiago ainda não decidiu o seu futuro. O defensor tem a possibilidade de se aposentar e dar início à carreira de treinador, seguir jogando na Europa ou voltar ao Fluminense. Entre as três, o retorno ao Flu é o menos provável. Nesse momento, o Tricolor usa fatores para convencer o ídolo, são eles: recuperar a relação de idolatria com o torcedor, disputa da Libertadores com chaveamento acessível até a semifinal, trabalho com Luis Zubeldía e a possível formação de uma dupla com Nino.

Thiago Silva comemora gol pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo

O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.

A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.

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