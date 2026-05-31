Na entrevista coletiva após o empate do Fluminense contra o Cruzeiro no Mineirão, o auxiliar técnico Maxi Cuberas foi questionado sobre a atuação de Julián Millán. O zagueiro colombiano ganhou oportunidade como titular para suprir a ausência de Freytes, suspenso.

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— Millán chegou há pouco tempo, está se adaptando bem. É bom na sua função. Esperávamos que Julián tivesse uma partida como a de hoje. Ele é um bom zagueiro, tem um bom jogo aéreo e outras características que são boas. Por isso, ajudou o time a somar um ponto — disse Maxi.

O auxiliar comandou o time no lugar de Zubeldía, que, assim como Freytes, cumpriu suspensão. O treinador principal avisou na última coletiva que Millán receberia chance como titular por conta da suspensão de Freytes, mas deixou claro que o argentino é o titular. O gancho da pergunta sobre Millán apareceu após boa atuação do colombiano em meio ao momento ruim da zaga tricolor.

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Sobre a atuação do Fluminense e o resultado, Maxi Cuberas disse:

— Tivemos algumas dificuldades com alguns jogadores lesionados, outros com cartões acumulados. Lucho e Hércules estavam com sobrecarga física por acúmulo de partidas, então não começaram jogando. Fizemos um jogo com inteligência tática muito boa. Tivemos situações claras para ganhar. Uma lástima o lance em que empataram. Mas vale destacar que foi um semestre difícil e duro. Jogamos a final do Carioca e perdemos nos pênaltis. Passamos de fase na Copa do Brasil. Lutamos até o fim e passamos na Libertadores. E, durante todo o Brasileirão, estivemos entre os primeiros. Foi muito positivo. Tem coisas para melhorar e corrigir para estar à altura do Fluminense. O Fluminese está em diferentes torneios e competindo. Uma equipe com mentalidade competitiva — finalizou.

Maxi Cuberas em coletiva após Cruzeiro x Fluminense (Foto: Reprodução/ FluTV)

O que vem por aí para o Fluminense?

O agora elenco será liberado para férias e retorna às atividades no CT Carlos Castilho no dia 23 de junho para iniciar a intertemporada, visando a sequência do ano.

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