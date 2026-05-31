Após o empate do Fluminense com o Cruzeiro em 1 a 1 no Mineirão, o meia Lucho Acosta explicou por que iniciou a partida no banco. Destaque do time no ano, o camisa 32, que completa 32 anos exatamente neste domingo (31), revelou estar com dores por conta de uma pancada sofrida no jogo da Libertadores no meio da semana.

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— No jogo passado, em uma situação de um pênalti que me fizeram, eu tomei uma pancada no quadríceps. Decidimos com a comissão técnica, médicos, que era melhor entrar no segundo tempo e não começar jogando, porque estava sentindo muito. Agora temos tempo para fazer uma boa recuperação e voltar da melhor maneira — disse Lucho, que lamentou o empate sofrido na segunda etapa:

— Um empate aqui contra um time que joga muito bem no seu campo. E ter conseguido um ponto é ruim, porque ficamos o jogo todo ganhando. Em uma bola parada que eles tiveram, fizeram um gol. Infelizmente, bateu em alguém e desviou para o Fábio. Se não, estava controlado — finalizou.

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John Kennedy comemora gol em Cruzeiro x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C)

Cruzeiro e Fluminense empatam no Mineirão

No último jogo do Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo, Cruzeiro e Fluminense empataram em 1 a 1 no Mineirão. Os gols do jogo válido pela 18ª rodada foram marcados por John Kennedy e Matheus Pereira. Com o resultado, os cariocas ficam na terceira posição, com 31 pontos, enquanto a Raposa caiu para a 11ª colocação com 34.

O que vem por aí

O agora elenco será liberado para férias e retorna às atividades no CT Carlos Castilho no dia 23 de junho para iniciar a intertemporada, visando a sequência do ano.

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