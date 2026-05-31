Brasil x Panamá: torcedor do Fluminense impede subida de bandeirão vermelho

Uma cena no amistoso entre Brasil e Panamá, no fim da tarde deste domingo (31), chamou atenção de internautas nas redes sociais. Na entrada das equipes no gramado do Maracanã, um torcedor do Fluminense impediu a subida de um bandeirão vermelho e preto nas arquibancadas.

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A reportagem do Lance! apurou que o bandeirão estamparia a marca de um patrocinador, mas internautas apontaram que o tricolor achou que a bandeira era do Flamengo, e por isso se colocou à frente. Veja a cena inusitada abaixo:

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Torcedor do Fluminense impedindo que um bandeirão vermelho (de patrocinador) fosse aberto no Maracanã durante Brasil x Panamá.



🎥 Reprodução pic.twitter.com/bYccPxIRia — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) May 31, 2026

Mesmo sem o bandeirão, a torcida presente no icônico estádio fez uma festa linda para receber a Seleção Brasileira, que correspondeu em campo. Vini Jr, Casemiro, Rayan, Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos marcaram os gols da vitória de 6 a 2 do Brasil sobre o Panamá.

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Como foi o jogo entre Brasil e Panamá

O primeiro tempo entre Brasil e Panamá foi marcado por um início promissor da Seleção Brasileira, mas também por momentos de instabilidade. Vini Jr abriu o placar logo aos dois minutos, mas, aos 13, o Panamá empatou em cobrança de falta de Murillo que desviou em Matheus Cunha e enganou Alisson. O gol deu confiança aos panamenhos, que passaram a controlar mais a posse de bola e encontraram facilidades diante de um Brasil pouco agressivo na marcação e sem conseguir pressionar o adversário no campo de ataque. Antes da parada técnica, a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti até ensaiou uma melhora, mas demorou a engrenar e seguiu sem grande inspiração. O destaque brasileiro continuou sendo Vini Jr, que, aos 38 minutos, fez mais uma grande jogada ao acertar um belo cruzamento para Casemiro se antecipar à defesa e marcar. Apesar de alguns bons momentos individuais, a impressão deixada pela Seleção Brasileira nos primeiros 45 minutos foi a de uma equipe atuando em ritmo de amistoso, com o freio de mão puxado, oferecendo espaços ao Panamá, que ainda conseguiu assustar em duas oportunidades.

Jogadores do Brasil se arbaçam e comemoram gol de Igor Thiago sobre o Panamá (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

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Com dez alterações promovidas por Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira voltou para o segundo tempo com mais intensidade e pressão sobre a defesa do Panamá. A postura ofensiva deu resultado logo aos sete minutos, quando Rayan aproveitou um erro do goleiro adversário, dominou a bola e acertou um belo chute colocado da lateral da área para marcar um golaço. Se Vini Jr foi o destaque da primeira etapa, Rayan assumiu o protagonismo após o intervalo. Com amplo domínio da partida, a Seleção Brasileira ampliou o placar com Paquetá, Thiago — em cobrança de pênalti sofrido pelo próprio atacante após um lindo drible no zagueiro panamenho — e Danilo Santos, fechando a goleada brasileira no Maracanã. Os panamenhos ainda fizeram o segundo com Harvey. Grande vitória da Seleção Brasileira.