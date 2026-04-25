Em meio a impasse na renovação contratual, Ryan Roberto ficou fora da lista de relacionados do Flamengo para enfrentar o Cruzeiro neste sábado (25), às 15h (de Brasília) pelo Campeonato Brasileiro sub-20. O atacante de 18 anos tem proposta do Shakhtar Donetsk.

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Considerado internamente uma das principais promessas da base rubro-negra, Ryan tem contrato válido até março de 2027. O clube tenta chegar a um acordo pela renovação do vínculo. O jogador, por sua vez, tem o desejo de seguir no Mais Querido, mas quer ter minutos na equipe profissional, conforme apurou o Lance!. No time ucraniano, ele seria contratado para a equipe principal, o que agrada o estafe do atleta.

O Flamengo possui 70% dos direitos do atacante; o Athletico-PR detém os outros 30%. A partir de outubro, o jovem poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube. Além do Shakhtar, outros clubes da Europa sondaram a situação da joia rubro-negra.

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Ryan Roberto estreou no profissional do Flamengo em janeiro deste ano, durante a disputa do Campeonato Carioca. Ele entrou em campo nos dois primeiros jogos do estadual, disputados pelos jogadores da base. Ademais, não teve muitas chances a equipe principal. Em 2025, o atacante fez 22 gols em 37 jogos e foi o artilheiro entre o sub-17 e o sub-20 do clube.

Ryan Roberto em ação pelo profissional do Flamengo no Campeonato Carioca 2026 (Foto: Divulgação/Flamengo)

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