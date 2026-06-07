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Flamengo acusa Uruguai de descumprir protocolo médico de Arrascaeta

Jogador está lesionado desde abril deste ano

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/06/2026
11:37
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Arrascaeta Flamengo Estudiantes Libertadores
imagem cameraArrascaeta se lesionou na partida contra o Estudiantes em abril (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
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O Flamengo divulgou uma nota oficial neste domingo (7), para se manifestar sobre o tratamento de Giorgian De Arrascaeta durante o período em que o meia está integrado à seleção uruguaia na Copa do Mundo. No comunicado, o clube afirma que protocolos médicos previamente estabelecidos não foram respeitados pela Associação Uruguaia de Futebol (AUF).

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Segundo o Rubro-Negro, Arrascaeta foi liberado em 18 de maio para seguir a recuperação de uma fratura na clavícula direita no Uruguai, após um pedido formal da federação do país. Na ocasião, o Departamento Médico do Flamengo enviou toda a documentação referente ao processo de recuperação do camisa 10, incluindo cronograma, evolução clínica e orientações específicas para o tratamento.

De acordo com a nota, as recomendações não foram seguidas pela seleção uruguaia.

— O Departamento Médico do Flamengo enviou um documento com o cronograma de recuperação, a evolução das atividades e os protocolos que deveriam ser seguidos. Diferentemente do acordado, mais uma vez, esses protocolos não foram seguidos — afirmou o clube.

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O Flamengo também ressaltou que o descumprimento de procedimentos médicos coloca em risco a saúde do atleta e desconsidera os investimentos realizados pelos clubes para manter seus jogadores aptos ao longo da temporada.

Arrascaeta-Flamengo-Uruguai
Arrascaeta, do Flamengo, em treino da seleção do Uruguai antes da Copa do Mundo (Foto: Divulgação / AUF)

Flamengo enviou fisioterapeuta do clube

Apesar da insatisfação, o Rubro-Negro destacou que colaborou com a recuperação do meio-campista. A pedido da própria AUF, o clube autorizou a participação do fisioterapeuta Laniyan Neves na comissão técnica uruguaia durante o Mundial. A medida teve como objetivo acompanhar de perto a evolução física de Arrascaeta e alinhar os processos de recuperação.

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Na parte final do comunicado, o Flamengo desejou uma rápida recuperação ao jogador e reforçou a expectativa de que os protocolos acordados entre clubes e seleções sejam respeitados em futuras situações envolvendo atletas sob contrato com a equipe carioca.

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Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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