Torcida do Flamengo se revolta com decisão do Uruguai sobre Arrascaeta: 'Não existe'

A relação entre o Flamengo e a seleção do Uruguai ganhou um novo capítulo de tensão neste domingo (7). Após o clube divulgar uma nota oficial acusando a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) de descumprir protocolos médicos relacionados à recuperação de Arrascaeta, torcedores rubro-negros reagiram com indignação nas redes sociais.

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O meia está afastado dos gramados desde abril, quando sofreu uma fratura na clavícula direita durante partida contra o Estudiantes, pela Libertadores. Mesmo em processo de recuperação, Arrascaeta foi liberado pelo Flamengo para se apresentar à seleção uruguaia durante a Copa do Mundo, mediante um acordo que previa o cumprimento de orientações médicas estabelecidas pelo clube.

Segundo o comunicado divulgado pelo Rubro-Negro, a federação uruguaia não seguiu os protocolos definidos pelo Departamento Médico do Flamengo, apesar de ter recebido toda a documentação necessária sobre o tratamento do jogador.

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— Diferentemente do acordado, mais uma vez, esses protocolos não foram seguidos — destacou o Flamengo em trecho da nota.

A situação provocou forte repercussão entre os torcedores nas redes sociais. Muitos criticaram a postura da AUF e demonstraram preocupação com a recuperação do camisa 10, considerado um dos principais jogadores do elenco. Veja a repercussão:

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Essas confederações são muito amadoras, que isso. Não tem uma vez que os caras convocam e não devolvem alguém lesionado. — o Flamengo me adoece (@crfmemat) June 7, 2026

Quem diria, quem diria — Thiago Flopado (@thiagoam1903) June 7, 2026

Tem que se posicionar, recusaram que o arrasca pudesse levar seu fisioterapeuta e depois forçaram em uma época que nao era necessário, depois o clube que paga transferência, salário, e cuidados do Jogador que fica com o prejuízo — Arrascapromo | Mengão (@arrascapromo) June 7, 2026

Flamengo enviou fisioterapeuta do clube

Apesar da insatisfação, o Rubro-Negro destacou que colaborou com a recuperação do meio-campista. A pedido da própria AUF, o clube autorizou a participação do fisioterapeuta Laniyan Neves na comissão técnica uruguaia durante o Mundial. A medida teve como objetivo acompanhar de perto a evolução física de Arrascaeta e alinhar os processos de recuperação.

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Arrascaeta, do Flamengo, em treino da seleção do Uruguai antes da Copa do Mundo (Foto: Divulgação / AUF)

Na parte final do comunicado, o Flamengo desejou uma rápida recuperação ao jogador e reforçou a expectativa de que os protocolos acordados entre clubes e seleções sejam respeitados em futuras situações envolvendo atletas sob contrato com a equipe carioca.

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