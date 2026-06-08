Leandro lança gravura exclusiva e encontra torcedores no Museu Flamengo

O ex-lateral-direito Leandro, um dos maiores ídolos da história do Flamengo, será o homenageado da próxima edição do projeto "Encontros da Nação", promovido pelo Museu Flamengo. O evento acontece nesta terça-feira (9), na Barra da Tijuca, e marcará o lançamento oficial de uma gravura exclusiva que reproduz a histórica capa da "Revista Placar" publicada em 22 de novembro de 1985.

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A peça integra uma coleção especial desenvolvida pelo Museu Flamengo e será disponibilizada em tiragem limitada de apenas 120 exemplares. Cada gravura mede 21 cm por 30 cm, é numerada e conta com autógrafo do próprio ex-jogador, tornando-se um item voltado para colecionadores e torcedores apaixonados pela história rubro-negra.

O encontro será realizado das 18h às 21h, no Museu Flamengo, localizado no Shopping Via Parque. Os torcedores que adquirirem ingresso para o coquetel terão a oportunidade de tirar fotos com Leandro e também com as sete taças conquistadas pelo clube na temporada de 2025.

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A programação inclui ainda uma sessão de cinema 360°, com um filme imersivo que apresenta os bastidores das recentes conquistas do Flamengo, além de relembrar momentos marcantes da trajetória do clube.

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Desde o dia 22 de maio, o Museu Flamengo vem promovendo experiências especiais com a exposição das sete taças e exibições do cinema 360°, sempre a partir das 12h. Já os encontros com ídolos acontecem no período da noite. Nomes históricos como Mozer, Petkovic, Nélio, Rondinelli, Beto, Fernando Santos e Lê já participaram das ações, que têm atraído grande número de visitantes.

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Em convite direcionado à torcida, Leandro destacou a oportunidade de os rubro-negros vivenciarem de perto um momento especial da história do clube.

— Torcedores do Flamengo, passando para fazer um convite especial: espero ver todos vocês na terça-feira. Imagine poder ver todas as sete taças de 2025 e ainda assistir a um filme sobre as conquistas do clube. Espero vocês lá — afirmou.

A edição especial do "Encontros da Nação" reforça a proposta do Museu Flamengo de aproximar diferentes gerações de torcedores de seus grandes ídolos, preservando a memória rubro-negra por meio de experiências exclusivas e itens históricos de coleção.

Detalhes do evento do Museu Flamengo

Evento: Encontros da Nação – Edição Especial com Leandro

Atração Principal: Lançamento da gravura oficial da capa da Revista Placar de 22 de novembro de 1985

Edição: Tiragem super limitada, numerada e autografada

Horário: 18h às 21h

Experiência inclui: encontro com o ídolo, sessão de fotos, autógrafos, coquetel, acesso ao Museu Flamengo Imersivo e visita às taças conquistadas pelo Flamengo em 2025.

Realização: Museu Flamengo