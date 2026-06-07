Flamengo tem lista de possíveis saídas para rivais da Série A; entenda

O Flamengo inicia a pausa para a Copa do Mundo com o planejamento voltado para a janela de transferências e, embora a prioridade seja manter a base do elenco, alguns jogadores ainda podem ser negociados para equipes da Série A. Isso porque não atingiram o limite de 13 partidas no Brasileirão, número que impede um atleta de atuar por outro clube na competição na mesma temporada.

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Entre os jogadores considerados titulares ou frequentemente utilizados por Leonardo Jardim, Rossi, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alex Sandro, Evertton Araújo, Carrascal, Pedro e Samuel Lino já alcançaram ou ultrapassaram a marca de 13 jogos. Dessa forma, estão impedidos de defender outra equipe da elite nacional em 2026.

Há também atletas que ainda não chegaram ao limite de partidas, mas que não fazem parte dos planos de negociação do clube. Casos de Emerson Royal, Danilo, Jorginho, Arrascaeta, Paquetá, Plata e Bruno Henrique. Mesmo aptos a atuar por outra equipe do Brasileirão, a tendência é de permanência no elenco rubro-negro.

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Entre os nomes que podem movimentar o mercado, Everton Cebolinha e Luiz Araújo aparecem como as principais possibilidades. Ambos ainda possuem margem dentro do regulamento e poderiam reforçar outro clube da Série A caso recebam propostas e sejam negociados pelo Flamengo.

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Outro caso que exige atenção é o de Pulgar. Com a redução da multa rescisória prevista para esta janela, o volante pode deixar o clube sem que o Mais Querido tenha controle total sobre uma eventual negociação.

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Wallace Yan também integra a lista de jogadores que ainda podem trocar de equipe dentro do futebol brasileiro. O atacante é visto como um dos atletas com potencial de despertar interesse de outros clubes durante a janela.

Na lateral esquerda, Ayrton Lucas soma apenas nove partidas no Brasileirão. O cenário ganha relevância porque o Flamengo busca opções para o setor no mercado, o que pode influenciar a composição do elenco para o restante da temporada.

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Time do Flamengo reunido antes de duelo pela Libertadores (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

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