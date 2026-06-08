Convocados do Flamengo têm pouco protagonismo nos amistosos pré-Copa

Enquanto a maior parte do elenco do Flamengo aproveita as férias, nove jogadores seguem a todo vapor na preparação para a disputa da Copa do Mundo. Os rubro-negros convocados não têm compromissos até a estreia no Mundial, mas seis deles participaram de amistosos entre seleções na última semana. O Lance! demonstra como foi o desempenho dos atletas do Mais Querido nos últimos jogos antes da competição mais importante do planeta.

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Os três jogadores que não entraram em campo são justamente o trio do Uruguai. A Celeste optou por não disputar partidas nas semanas anteriores à Copa. Desta forma, De Arrascaeta (que também lida com lesão na panturrilha), De la Cruz e Varela não participaram de amistosos na preparação.

Por outro lado, todos os outros seis convocados do Flamengo tiveram minutos — mesmo que poucos — por suas seleções. Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá, do Brasil, Gonzalo Plata, do Equador, e Jorge Carrascal, da Colômbia, foram acionados. Em geral, os rubro-negros não tiveram grande destaque. Confira abaixo a análise completa.

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Jogadores do Flamengo na Seleção Brasileira passam 'ilesos' antes da Copa

Lucas Paquetá

O principal destaque entre os jogadores do Flamengo que disputarão a Copa do Mundo nos amistosos de preparação foi Lucas Paquetá. O camisa 20 foi um dos principais jogadores da Seleção Brasileira nos jogos contra Panamá e Egito e se colocou como um dos candidatos à titularidade na equipe de Carlo Ancelotti.

Diante do Panamá, o Paquetá foi eleito o melhor em campo após ser acionado no intervalo. Ele contribuiu com um gol e uma assistência na goleada por 6 a 2. Contra o Egito, iniciou a partida entre os titulares e, apesar de não ter participação direta em nenhum gol, fez uma boa apresentação como terceiro homem de meio-campo.

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Números de Paquetá nos amistosos:

2 jogos (1 titular) 90 minutos jogados (45 mins por jogo) 1 gol 1 assistência 45 mins p/ participar de gol 3 finalizações (1 no gol) no total 1.5 finalizações por jogo 3.0 finalizações p/ marcar gol 3 grandes chances criadas 2.5 passes decisivos por jogo 0.5 dribles certos (50% de acerto) por jogo 92% acerto no passe 3.5 bolas recuperadas por jogo 1.0 desarmes por jogo Nota Sofascore 7.65

Léo Pereira

Léo Pereira foi quem mais minutos jogou nos últimos compromissos do Brasil antes da Copa do Mundo. O zagueiro foi o único que atuou pelos 90 minutos contra o Panamá. Além disso, entrou no intervalo diante do Egito. Sem comprometer, o camisa 15 não foi eficiente nos duelos defensivos, mas se destacou na construção, sobretudo na segunda partida.

Números de Léo Pereira nos amistosos:

2 jogos (1 titular) 96% acerto no passe 60% acerto no passe longo 1.5 bolas recuperadas por jogo 0.5 desarmes por jogo 0.5 interceptações por jogo 2.0 cortes por jogo 25% eficiência nos duelos Nota Sofascore 6.70

Danilo

Talvez o mais questionado entre os convocados, Danilo demonstrou por que é o homem de confiança de Carlo Ancelotti. Acionado durante os amistosos, o defensor atuou tanto como zagueiro quanto como lateral-direita e demonstrou segurança. Diante do Egito, teve a missão de substituir o lesionado Wesley e foi um dos melhores em campo.

Números de Danilo nos amistoso:

2 jogos (0 titular) 0.5 passe decisivo por jogo 0.5 dribles certos (100% de acerto) por jogo 89% acerto no passe 40% acerto no passe longo 3.0 bolas recuperadas por jogo 2.5 desarmes por jogo 72% eficiência nos duelos Nota Sofascore 7.15

Alex Sandro

Entre os brasileiros, Alex Sandro foi quem menos tempo atuou, sendo substituído no intervalo do jogo contra o Panamá e entrando apenas aos 26 minutos da segunda etapa do duelo com o Egito. No Maracanã, teve dificuldades de encaixar a marcação; contra os egípcios, passou ileso.

Números de Alex Sandro nos amistosos:

2 jogos (1 titular) 0.5 passe decisivo por jogo 88% acerto no passe 25% acerto no passe longo 0.5 bolas recuperadas por jogo 0.5 desarmes por jogo 1.0 interceptações por jogo 50% eficiência nos duelos Nota Sofascore 6.55

Paquetá, Alex Sandro e Léo Pereira, do Flamengo, celebram vitória do Brasil sobre o Egito com outros jogadores da Seleção (Foto: Kirk Irwin/Getty Images/AFP)

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Os 'gringos' buscam espaço

Além dos jogadores do Flamengo na Seleção Brasileira, dois dos estrangeiros também entraram em ação antes da disputa da Copa do Mundo. Jorge Carrascal atuou nos dois amistosos da Colômbia, enquanto Gonzalo Plata teve participação discreta em uma partida do Equador.

Jorge Carrascal (Colômbia)

Carrascal foi titular da Colômbia na vitória por 3 a 1 sobre a Costa Rica no último dia 1º, em Bogotá (COL). O meia deu uma assistência e foi substituído por James Rodríguez no intervalo. No último domingo (7), contra a Jordânia, atuou por apenas 26 minutos e teve participação discreta, desperdiçando ainda uma oportunidade de ampliar o placar de 2 a 0 nos minutos finais.

Números de Carrascal nos amistosos

2 jogos (1 titular) 1 assistência 71 minutos jogados (35 por jogo) 0.5 passe decisivo por jogo 2 finalizações (1 no gol) 1.0 finalização por jogo 1.0 drible certo (67% de acerto) por jogo 1.0 falta sofrida por jogo Nota Sofascore 6.85

Jorge Carrascal, do Flamengo, em ação pela Colômbia diante da Jordânia, em amistoso em preparação para a Copa do Mundo (Foto: Meg McLaughlin/Getty Images/AFP)

Gonzalo Plata (Equador)

Plata foi quem menos teve oportunidades nos amistosos pré-Copa do Mundo. Fora até do banco de reservas no jogo contra a Arábia Saudita, o atacante foi acionado por apenas 16 minutos diante da Guatemala e pouco fez em campo.

Números de Plata contra a Guatemala

1 jogos (0 titular) 16 minutos jogados 6/8 passes certos 8 ações com a bola Nota Sofascore 6.50

Gonzalo Plata, do Flamengo, em ação pelo Equador contra a Guatemala, em amistoso em preparação para a Copa do Mundo (Foto: Kirk Irwin/Getty Images/AFP)

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