Paulo Nunes expõe dúvida com Seleção e elogia jogador do Flamengo: 'Acredito'
Ex-jogador avaliou equipe de Carlo Ancelotti após vitória sobre o Egito
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O ex-jogador Paulo Nunes expôs uma preocupação com a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Após a vitória do Brasil diante do Egito, por 2 a 1, no último domingo (6), o atual comentarista dos canais Sportv afirmou que não vê uma equipe titular para a estreia do Mundial.
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Além disso, o antigo atacante chamou atenção para a participação do meia Lucas Paquetá, do Flamengo, na vitória sobre a seleção africana. Para Paulo Nunes, o camisa 20 deve estar entre os titulares na estreia do Brasil, contra o Marrocos, na Copa do Mundo.
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— Não acredito que o Ancelotti tenha um time claro. Se não, ele já estaria jogando com essa equipe. A minha questão é: estamos falando de um ano e meio de um ciclo acidentado. Se as outras seleções têm esse tempo de testar jogadores, o Brasil não tem. Precisamos de um time estruturado. Mas não consigo ver o time titular hoje — iniciou o ex-jogador no programa "Seleção", do Sportv, antes de completar.
— Acredito muito no Paquetá. Para mim, ele é titular pelo primeiro tempo que fez contra o Egito. É um jogador que preenche o meio de campo da Seleção, que era um problema. Agora, lá na frente, tenho dúvidas e questões — concluiu.
Como foi Seleção Brasileira x Egito?
A Seleção Brasileira começou o jogo impondo pressão alta. A dupla de zaga e os laterais partiam quase a partir do meio-campo, dificultando a saída de jogo egípcia e buscando o erro adversário. Foi através de um deles que Bruno Guimarães roubou a bola na linha da grande área e abriu o marcador em chute colocado na esquerda, aos 6. Mas a vitória parcial foi efêmera: quatro minutos depois, Marquinhos, que estava de costas para o gol, tentou passe para Alisson, mas Ziko interceptou e, livre, empatou o confronto. Para piorar, Wesley sentiria lesão minutos mais tarde e deixaria o campo chorando. Passa a ser dúvida para a Copa do Mundo.
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Assim como fizera no amistoso com o Panamá, Carlo Ancelotti mexeu em todo o time no segundo tempo. Raphinha foi o único que começou a partida a voltar a campo pelo Brasil; no Egito, o astro Mo Salah também alinhou.
Os reservas mantiveram a pressão ofensiva nos primeiros minutos, mas aparentando mais fome de gol. Aos 6, Raphinha deu assistência e Endrick, de primeira, fez 2 a 1. A partir daí, o time brasileiro tratou de administrar o jogo e o calor, levando o resultado até o fim da partida.
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