Uma das principais promessas da nova geração do futebol feminino brasileiro, Kaylane vive mais um capítulo importante em sua trajetória na Seleção Brasileira. Convocada para os amistosos contra os Estados Unidos, a meio-campista do Flamengo integra pela primeira vez o grupo principal em uma Data Fifa e já chama atenção da comissão técnica.

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Menos de um ano após participar de um período de treinamentos com a Seleção antes da Copa América de 2025, a jovem voltou a ser observada de perto por Arthur Elias e tem deixado boa impressão nos trabalhos realizados nesta semana. Questionado sobre a possibilidade de utilizá-la nos amistosos deste sábado (6) e da próxima terça-feira (9), o treinador indicou que a atleta pode receber uma oportunidade.

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Kaylane em campo pelo Flamengo na final do Carioca Feminino Sub-20 contra o Fluminense (Foto: Mariana Sá/CRF)

Arthur lembrou que pretende aproveitar a possibilidade de fazer mudanças na equipe ao longo dos confrontos e destacou a rápida adaptação da jogadora ao ambiente da Seleção principal.

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- É possível. Nós temos a possibilidade de fazer muitas trocas e ela está treinando muito bem. É impressionante como não sente o peso de estar no ambiente da Seleção principal, mesmo com pouco tempo de experiência no profissional - afirmou, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (5), na Neo Química Arena.

O técnico também ressaltou que Kaylane ainda atua com frequência nas categorias de base do Flamengo, mas vê nela um potencial diferenciado para o futuro da Seleção Brasileira.

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- Sempre enxerguei muito potencial nela. Já havia sido convocada, já tinha nos impressionado positivamente e continua fazendo isso no dia a dia dos treinamentos. Estamos sempre buscando alternativas para a equipe. A experiência faz diferença em jogos desse nível, mas ela está mostrando que pode competir. Dependendo de como os jogos se desenrolarem, deve ter alguns minutos - completou.

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Quem é Kaylane?

Natural do Rio de Janeiro, Kaylane nasceu em 8 de dezembro de 2008. A meia chegou às categorias de base do Flamengo em 2022 e rapidamente se destacou pelo desempenho técnico e pela maturidade em campo.

Mesmo ainda em idade de base, a atleta já acumula experiências tanto no time sub-20 quanto no elenco profissional rubro-negro, com dois títulos da Copinha Feminina no currículo, um título do Sul-Americano sub-17 (2024) e o do sub-20 deste ano.

As atuações fizeram com que passasse a integrar o radar da comissão técnica da Seleção Brasileira, que acompanha de perto sua evolução e vê na jogadora grande potencial não só para esse, como também para os próximos ciclos.