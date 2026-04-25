Nicolás De La Cruz vive um grande momento na temporada pelo Flamengo. O meio-campista, que desde que chegou ao clube carioca precisou lidar com incertezas em relação à sua condição física, vem aproveitando as oportunidades sob o comando de Leonardo Jardim e, inclusive, participando diretamente dos gols rubro-negros.

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No triunfo contra o Vitória, De La Cruz deu o passe para o golaço de Evertton Araújo, que abriu o placar no Maracanã. Na partida anterior, foi dele o início da jogada que terminou no gol de Lucas Paquetá. As participações coroam a boa fase do uruguaio.

Em campo, o meia tem se destacado pela visão de jogo na construção das jogadas. Um ponto frequentemente elogiado pelos torcedores é seu jogo progressivo, buscando constantemente a verticalidade e evitando passes para trás.

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Números de De La Cruz com Leonardo Jardim no Flamengo

8 jogos (2 titular) 1 assistência 5 finalizações (2 no gol) 0.4 passes decisivos por jogo 90% acerto no passe 55% acerto na bola longa 1.6 bolas recuperadas por jogo 0.8 desarmes por jogo 0.4 interceptações por jogo 56% eficiência nos duelos 0.5 faltas cometidas por jogo 0.9 faltas sofridas por jogo

De La Cruz em campo em Flamengo x Vitória (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

De La Cruz vai viajar para Atlético-MG x Flamengo?

O próximo compromisso do Flamengo é pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, o Rubro-Negro visita o Atlético-MG. Por conta do gramado sintético da Arena MRV, De La Cruz pode ser poupado, como já aconteceu em outras partidas nesse tipo de piso.

- Ele é um dos jogadores que no sintético (Arena MRV) se incomoda bastante. Com certeza, se precisar, eu acredito que ele vai fazer um esforço (contra o Atlético-MG). Teve um episódio aqui, contra o Palmeiras eu acho, que ele teve uma lesão mesmo jogando 15 minutos. Vamos ver os outros também, acredito que o Jorginho vai estar melhor, o Saul vai estar melhor, o Evertton Araújo. Se pudermos corrigir essa situação e não o colocar será uma vantagem porque temos o jogo na Argentina, mas vamos ver nesses 3 dias que temos pra trabalhar, vai ser importante para fazer avaliação de todos os fatores - disse o treinador.

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Atlético-MG x Flamengo

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