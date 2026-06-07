Arrascaeta 'provoca guerra' entre Flamengo e Uruguai antes da Copa, destaca jornal

O jornal espanhol 'As' destacou o embróglio envolvendo o meia De Arrascaeta, do Flamengo, e a seleção uruguaia como uma 'guerra' após a lesão sofrida pelo jogador durante a preparação para a disputa da Copa do Mundo. Arrascaeta lesionou a panturrilha dias antes da estreia da Celeste e dificilmente terá condições físicas de jogar na fase de grupos.

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O clube carioca emitiu uma nota oficial neste domingo (7) criticando o tratamento do jogador, e afirmou que os protocolos médicos previamente estabelecidos não foram respeitados pela Associação Uruguaia de Futebol (AUF).

O jornal destaca no texto que o Rubro-Negro lançou um 'ataque contundente' à Associação Uruguaia de Futebol.

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Flamengo contestou federação uruguaia em comunicado

Arrascaeta sofre lesão no ombro no jogo contra o Estudiantes (Foto: Juan Mabromata / AFP)

O clube carioca disse em nota oficial que o jogador foi liberado no dia 18 de maio para se recuperar da fratura na clavícula direita com a delegação da seleção uruguaia, conforme solicitado pela federação do país. O Flamengo afirmou que enviou toda a documentação sobre o processo de recuperação do camisa 10, incluindo a evolução e orientações específicas para o tratamento, mas as recomendações não foram seguidas.

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O Rubro-Negro também reforçou que o descumprimento dos procedimentos médicos põe em risco a saúde do atleta, além de desconsiderar investimentos do clube para manter a condição física de seus jogadores na temporada.

O meia uruguaio solicitou recentemente a participação do fisioterapeuta Laniyan Neves, do Flamengo, na comissão técnica uruguaia durante o Mundial. O participação do funcionário do clube permitirá um acompanhamento mais próximo da situação física do jogador, visando assegurar os processos de recuperação visando o retorno de Arrascaeta ao clube após a Copa do Mundo.

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Arrascaeta foi diagnosticado com lesão de grau 2 durante um treino do Uruguai, mesmo problema que Neymar enfrenta na Seleção Brasileira.

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