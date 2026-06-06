Flamengo tem o 11º convocado para a Copa do Mundo; entenda
O fisioterapeuta Laniyan Neves acompanhará Arrascaeta durante o Mundial
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O Flamengo terá mais um representante na Copa do Mundo de 2026. O clube anunciou nesta sexta-feira que o fisioterapeuta Laniyan Neves foi convocado pela seleção do Uruguai para integrar a comissão técnica durante a disputa do torneio.
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Com a liberação do profissional, autorizada pelo Rubro-Negro, o Flamengo passa a contar com 11 profissionais diretamente envolvidos com seleções nacionais no Mundial, reforçando a presença do clube nos bastidores da principal competição do futebol.
A participação de Laniyan na delegação uruguaia também permitirá um acompanhamento mais próximo de Giorgian De Arrascaeta, principal nome da Celeste entre os atletas do Flamengo. O fisioterapeuta trabalhará no monitoramento físico do camisa 10 durante a competição e ajudará a alinhar processos de recuperação e preparação visando o retorno do jogador aos compromissos pelo clube após a Copa.
A convocação reforça o reconhecimento internacional do trabalho desenvolvido pelos profissionais do Flamengo, que mais uma vez estarão presentes em peso na maior vitrine do futebol mundial.
Entenda o problema de Arrascaeta, do Flamengo, na seleção do Uruguai
Texto de Lucas Bayer
Arrascaeta sentiu dores na panturrilha direita no treino do Uruguai na terça-feira e precisou deixar as atividades. À noite, o camisa 10 do Flamengo foi encaminhado a um hospital para passar por exames médicos. Posteriormente, foi diagnosticada a lesão de grau 2. O problema é o mesmo que Neymar passa pela Seleção Brasileira.
Antes do anúncio oficial da seleção do Uruguai, Ignacio Alonso, presidente da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), revelou otimismo pela situação de Arrascaeta.
— Ainda não, não há nada, embora estejamos confiantes de que não o impedirá de jogar na Copa do Mundo; esperamos que seja esse o caso, mas ainda não temos confirmação — afirmou Ignacio Alonso.
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