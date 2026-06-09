Presidente do Flamengo critica valor pago aos clubes por jogadores na Copa do Mundo Rubro-Negro tem nove jogadores convocados

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, fez duras críticas ao modelo de compensação financeira adotado pela Fifa para os clubes que cedem atletas durante a Copa do Mundo. O dirigente questionou tanto o valor estipulado quanto a falta de participação dos clubes na definição da quantia.

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— Poucos clubes sofrem problemas porque muitos não têm tantos jogadores convocados. Então não há um senso de solidariedade entre os clubes no assunto, nem mesmo no critério de compensação financeira — disse Bap, presidente do Flamengo, ao "Uol", sobre o modelo de compensação de jogadores na Copa do Mundo.

Bap questiona valor que clubes receberão por jogadores na Copa do Mundo (Foto: Marina Sá/Flamengo)

— Veja só, 5 mil dólares por dia com teto de 25 dias pela utilização do seu ativo. Você não tem o direito de opinar sobre o valor da remuneração do seu ativo. E esses valores só serão pagos em dezembro — completou.

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Flamengo é o clube brasileiro que mais arrecadará com o mecanismo

Por meio do Programa de Benefícios aos Clubes da Fifa, cada equipe recebe uma diária de US$ 5 mil (aproximadamente R$ 25 mil) por atleta cedido para a disputa do Mundial. No caso do Flamengo, o valor é multiplicado pelos nove jogadores convocados. A estimativa é de que receba cerca de R$ 225 mil por dia, ao menos até o fim da fase de grupos. São eles:

Brasil: Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro e Lucas Paquetá Uruguai: Varela, Arrascaeta e De la Cruz Colômbia: Carrascal Equador: Plata

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É importante ressaltar que esse será apenas o valor mínimo a ser recebido pelo Flamengo. O montante total será calculado com base na minutagem de cada atleta ao longo da competição. Neste momento, não é possível estimar quanto o clube arrecadará ao término do torneio, já que o valor final dependerá tanto do desempenho individual dos jogadores quanto da campanha de suas respectivas seleções.

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Além da compensação referente à Copa do Mundo, o Flamengo, assim como os demais clubes, também será remunerado pela liberação de atletas para as partidas das Eliminatórias.

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