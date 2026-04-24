Danilo eleva nível defensivo do Flamengo; números comprovam impacto

Danilo foi titular no triunfo do Flamengo sobre o Vitória na última quarta-feira (22), pela Copa do Brasil. A presença do defensor tem elevado o nível defensivo da equipe comandada por Leonardo Jardim. Os números comprovam: o time carioca sofre menos gols quando ele está em campo.

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Com Danilo, o Flamengo tem média de 0,72 gols sofridos por jogo. Sem o zagueiro, o número sobe para 1,12. Apesar da amostragem ainda limitada, já que esteve presente em apenas 30,7% dos minutos disputados na temporada, o defensor se tornou peça importante e homem de confiança do treinador.

Danilo em campo pelo Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

As boas atuações não são novidade. Ainda sob o comando de Filipe Luís, na última temporada, Danilo conquistou espaço e se firmou como uma opção relevante no sistema defensivo. Em 2026, nem mesmo a chegada de reforços, como Vitão, e a mudança no comando técnico fizeram o jogador perder prestígio na equipe.

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Com Leonardo Jardim, Danilo tem seis participações em jogos, sendo quatro como titular.

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Regularidade e liderança no Flamengo aproximam Danilo da Copa do Mundo

Ídolo da torcida do Flamengo e autor do gol do título da Libertadores de 2025, Danilo vive grande momento e está próximo de disputar a próxima Copa do Mundo. O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, já indicou que o nome do defensor deve estar na lista final para o Mundial.

O reconhecimento coroa a regularidade do zagueiro, que alinha qualidade técnica a um papel de liderança cada vez mais evidente, tanto no Flamengo quanto na Seleção.

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