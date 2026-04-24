Flamengo promove ativação especial no Rio de Janeiro com patrocinador

A Betano e o Flamengo apostam em uma ação diferente para aproximar o público do futebol feminino. Nos dias 25 e 26 de abril, o Norte Shopping recebe uma ativação interativa inspirada no clássico jogo "Cara a Cara", com foco nas jogadoras do time feminino rubro-negro.

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A proposta é simples e ao mesmo tempo envolvente: dois participantes escolhem, de forma secreta, uma atleta do elenco e passam a fazer perguntas de "sim" ou "não" até descobrir a jogadora do adversário. A dinâmica mistura diversão com informação e coloca as atletas como protagonistas, ajudando a dar mais visibilidade à modalidade.

A iniciativa reforça uma tendência cada vez mais presente no futebol: criar experiências que aproximem o torcedor do clube e dos jogadores, neste caso, das jogadoras. Segundo a organização, a ideia é justamente tornar o futebol feminino mais acessível e presente no dia a dia do público.

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Ativação da Betano com o jogo "Cara a Cara" (Foto: Reprodução/Betano)

— Ao criar experiências interativas, divertidas e acessíveis, buscamos nos conectar com a torcida de forma genuína, dar visibilidade às atletas do futebol feminino e contribuir para o crescimento sustentável da modalidade — destacou Fabio Ritter, gerente sênior de ativações de patrocínio da Betano.

A ação acontece dentro do horário de funcionamento do shopping, com participação aberta ao público maior de 18 anos. É necessário ter cadastro na plataforma da empresa, que também pode ser feito no local.

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