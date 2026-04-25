Atlético-MG e Flamengo se enfrentam pela 13° rodada do Brasileirão, no próximo domingo (26), às 20h30 (de Brasília), na Arena MRV. Plata volta ao palco em que foi 'herói' de título. Foi na casa do Galo, que o jogador viveu seu melhor momento com a camisa do clube, quando marcou o gol do título da Copa do Brasil em 2024.

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No Flamengo, a fase do Equatoriano não é boa, depois de passar por alguns problemas extracampo, o jogador passa por um período de recuperação de moral com a torcida. Desde a chegada de Leonardo Jardim, o Plata vem recebendo algumas oportunidades nos últimos jogos. Com o português, a ofensiva iniciou três partidas como titular, e jogou oito no total.

Caso receba uma nova oportunidade, Plata pode usar do fator emocional para se reerguer no palco em que fez história na decisão da Copa do Brasil.

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Gol de Plata na final da Copa do Brasil 2024

Na ocasião, o Flamengo chegou no segundo jogo da final, com uma vantagem de dois gols, após vencer o jogo da ida no Maracanã, pelo placar de 3 a 1, com gols de Arrascaeta e dois de Gabigol. Na Arena MRV, o Galo precisava correr atrás do prejuízo, mas o Rubro-Negro sustentou a pressão, e com um golaço de cavadinha de Gonzalo Plata, na reta final da partida, o clube sacramentou o resultado e garantiu o seu quinto título da Copa do Brasil.

Plata em Atlético-MG x Flamengo na Arena MRV (Foto: Divulgação/Flamengo)

O que vem por aí no Flamengo?

O Flamengo terá pela frente uma sequência pesada de jogos fora do Rio de Janeiro. Em sete partidas, serão seis compromissos como visitante, em confrontos válidos pelo Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Ao todo, são sete jogos em 21 dias, com média de uma partida a cada três dias (um calendário bastante apertado).

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Data Jogo Local Competição 26/04 Atlético-MG x Flamengo Belo Horizonte (MG) Brasileirão 29/04 Estudiantes x Flamengo La Plata (ARG) Libertadores 03/05 Flamengo x Vasco Rio de Janeiro (RJ) Brasileirão 07/05 Independiente Medellín x Flamengo Medellín (COL) Libertadores 10/05 Grêmio x Flamengo Porto Alegre (RS) Brasileirão 14/05 Vitória x Flamengo Salvador (BA) Copa do Brasil 17/05 Athletico x Flamengo Curitiba (PR) Brasileirão

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