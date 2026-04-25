Em baixa no Flamengo, Plata volta ao palco em que foi 'herói' de título
Atlético-MG e Flamengo se enfrentam no próximo domingo
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Atlético-MG e Flamengo se enfrentam pela 13° rodada do Brasileirão, no próximo domingo (26), às 20h30 (de Brasília), na Arena MRV. Plata volta ao palco em que foi 'herói' de título. Foi na casa do Galo, que o jogador viveu seu melhor momento com a camisa do clube, quando marcou o gol do título da Copa do Brasil em 2024.
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No Flamengo, a fase do Equatoriano não é boa, depois de passar por alguns problemas extracampo, o jogador passa por um período de recuperação de moral com a torcida. Desde a chegada de Leonardo Jardim, o Plata vem recebendo algumas oportunidades nos últimos jogos. Com o português, a ofensiva iniciou três partidas como titular, e jogou oito no total.
Caso receba uma nova oportunidade, Plata pode usar do fator emocional para se reerguer no palco em que fez história na decisão da Copa do Brasil.
Gol de Plata na final da Copa do Brasil 2024
Na ocasião, o Flamengo chegou no segundo jogo da final, com uma vantagem de dois gols, após vencer o jogo da ida no Maracanã, pelo placar de 3 a 1, com gols de Arrascaeta e dois de Gabigol. Na Arena MRV, o Galo precisava correr atrás do prejuízo, mas o Rubro-Negro sustentou a pressão, e com um golaço de cavadinha de Gonzalo Plata, na reta final da partida, o clube sacramentou o resultado e garantiu o seu quinto título da Copa do Brasil.
O que vem por aí no Flamengo?
O Flamengo terá pela frente uma sequência pesada de jogos fora do Rio de Janeiro. Em sete partidas, serão seis compromissos como visitante, em confrontos válidos pelo Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Ao todo, são sete jogos em 21 dias, com média de uma partida a cada três dias (um calendário bastante apertado).
|Data
|Jogo
|Local
|Competição
26/04
Atlético-MG x Flamengo
Belo Horizonte (MG)
Brasileirão
29/04
Estudiantes x Flamengo
La Plata (ARG)
Libertadores
03/05
Flamengo x Vasco
Rio de Janeiro (RJ)
Brasileirão
07/05
Independiente Medellín x Flamengo
Medellín (COL)
Libertadores
10/05
Grêmio x Flamengo
Porto Alegre (RS)
Brasileirão
14/05
Vitória x Flamengo
Salvador (BA)
Copa do Brasil
17/05
Athletico x Flamengo
Curitiba (PR)
Brasileirão
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