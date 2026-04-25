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Em baixa no Flamengo, Plata volta ao palco em que foi 'herói' de título

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam no próximo domingo

Igor Reis
Rio de Janeiro (RJ)
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Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/04/2026
10:10
Plata em Atlético-MG x Flamengo na Arena MRV (Foto: Divulgação/Flamengo)
imagem cameraPlata em Atlético-MG x Flamengo na Arena MRV (Foto: Divulgação/Flamengo)
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Atlético-MG e Flamengo se enfrentam pela 13° rodada do Brasileirão, no próximo domingo (26), às 20h30 (de Brasília), na Arena MRV. Plata volta ao palco em que foi 'herói' de título. Foi na casa do Galo, que o jogador viveu seu melhor momento com a camisa do clube, quando marcou o gol do título da Copa do Brasil em 2024.

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➡️  Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Flamengo" class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:#C3281E" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Flamengo

No Flamengo, a fase do Equatoriano não é boa, depois de passar por alguns problemas extracampo, o jogador passa por um período de recuperação de moral com a torcida. Desde a chegada de Leonardo Jardim, o Plata vem recebendo algumas oportunidades nos últimos jogos. Com o português, a ofensiva iniciou três partidas como titular, e jogou oito no total.

Caso receba uma nova oportunidade, Plata pode usar do fator emocional para se reerguer no palco em que fez história na decisão da Copa do Brasil.

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Gol de Plata na final da Copa do Brasil 2024

Na ocasião, o Flamengo chegou no segundo jogo da final, com uma vantagem de dois gols, após vencer o jogo da ida no Maracanã, pelo placar de 3 a 1, com gols de Arrascaeta e dois de Gabigol. Na Arena MRV, o Galo precisava correr atrás do prejuízo, mas o Rubro-Negro sustentou a pressão, e com um golaço de cavadinha de Gonzalo Plata, na reta final da partida, o clube sacramentou o resultado e garantiu o seu quinto título da Copa do Brasil.

Plata em Atlético-MG x Flamengo na Arena MRV (Foto: Divulgação/Flamengo)
Plata em Atlético-MG x Flamengo na Arena MRV (Foto: Divulgação/Flamengo)

O que vem por aí no Flamengo?

Flamengo terá pela frente uma sequência pesada de jogos fora do Rio de Janeiro. Em sete partidas, serão seis compromissos como visitante, em confrontos válidos pelo BrasileirãoLibertadores e Copa do Brasil. Ao todo, são sete jogos em 21 dias, com média de uma partida a cada três dias (um calendário bastante apertado).

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DataJogoLocalCompetição

26/04

Atlético-MG x Flamengo

Belo Horizonte (MG)

Brasileirão

29/04

Estudiantes x Flamengo

La Plata (ARG)

Libertadores

03/05

Flamengo x Vasco

Rio de Janeiro (RJ)

Brasileirão

07/05

Independiente Medellín x Flamengo

Medellín (COL)

Libertadores

10/05

Grêmio x Flamengo

Porto Alegre (RS)

Brasileirão

14/05

Vitória x Flamengo

Salvador (BA)

Copa do Brasil

17/05

Athletico x Flamengo

Curitiba (PR)

Brasileirão

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Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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