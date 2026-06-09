Jogadores do Flamengo vão ao Ninho do Urubu para aprimorar a forma física durante as férias Elenco se reapresenta no dia 19 de junho

O zagueiro Léo Ortiz e o volante Saúl, do Flamengo, estiveram no Ninho do Urubu nesta terça-feira (9) para aprimorar a forma física durante o período de férias. A dupla participou de trabalhos específicos no centro de treinamento rubro-negro com o objetivo de chegar em melhores condições para o início da intertemporada, marcada para o próximo dia 19.

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Léo Ortiz segue em recuperação de uma pequena lesão muscular na parte posterior da coxa direita, sofrida na vitória sobre o Coritiba, no Maracanã. O zagueiro do Flamengo aproveitou os primeiros dias de descanso para passar um período em Paris ao lado da esposa, mas agora concentra totalmente suas atenções no planejamento do clube para a sequência da temporada.

Saúl, por sua vez, não apresenta qualquer problema físico, mas aproveita a pausa no calendário para intensificar a preparação e recuperar o melhor condicionamento. O espanhol, que passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo nesta temporada, retornou aos gramados há cerca de um mês e ainda busca atingir sua melhor forma.

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No dia seguinte à última partida do Flamengo antes da paralisação para a Copa do Mundo, Saúl esteve no Maracanã para acompanhar o amistoso da Seleção Brasileira contra o Panamá.

➡️ Saúl, do Flamengo, prestigia Seleção Brasileira no Maracanã: 'Meus companheiros'

Saúl chega ao Maracanã para amistoso da Seleção Brasileira com o Panamá (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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A expectativa do Flamengo é contar com praticamente todo o elenco disponível na reapresentação do dia 19, com exceção dos atletas convocados por suas seleções (nove jogadores, além do goleiro Léo Nannetti, que está treinando com a Seleção Brasileira). Assim que retornarem ao CT, todos passarão por exames médicos no Ninho do Urubu.

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Flamengo terá intertemporada em Portugal 🛫

Na sequência da preparação, a delegação rubro-negra embarca para Portugal no dia 28 de junho, onde realizará um período de intertemporada com três amistosos programados, incluindo um duelo contra o Benfica. O retorno ao Brasil está previsto para o dia 12 de julho.

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