Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Quando Carlo Ancelotti decidiu antecipar um nome antes mesmo da convocação oficial para a Copa do Mundo, a escolha não foi casual. O primeiro jogador garantido pelo treinador foi Danilo, do Flamengo. A decisão ajuda a explicar o tamanho da confiança depositada no defensor, de 34 anos. Mesmo sem status absoluto de titular no time carioca ou na própria Seleção Brasileira, ele chega à Copa como uma das lideranças mais respeitadas do elenco, valorizado pela experiência, pela polivalência e pela capacidade de influenciar o grupo dentro e fora de campo.

continua após a publicidade

No Flamengo, atualmente, Danilo disputa posição com Léo Pereira e Léo Ortiz, dupla titular da zaga rubro-negra. O próprio Léo Pereira, inclusive, também foi convocado para a Copa do Mundo, mas, assim como seu companheiro de time, sem garantia de vaga entre os 11 iniciais.

Ancelotti enxerga em Danilo um jogador raro no futebol moderno: alguém capaz de atuar em alto nível tanto como lateral-direito quanto como zagueiro, além de oferecer liderança, leitura tática e estabilidade emocional em um torneio de pressão máxima.

continua após a publicidade

Herói do tetra da Libertadores do Flamengo

Mesmo sem sequência absoluta como titular, Danilo já construiu um capítulo definitivo com a camisa rubro-negra. Foi dele o gol do título da Libertadores de 2025. Na final contra o Palmeiras, em Lima, marcou de cabeça na vitória por 1 a 0 que garantiu o tetracampeonato ao Flamengo.

Danilo com a taça da Libertadores conquistada pelo Flamengo (Foto: ERNESTO BENAVIDES/AFP)

Sonho de vestir a camisa rubro-negra

Vestir a camisa do Flamengo era um sonho antigo de Danilo. Assim que o defensor foi anunciado pelo clube carioca, José Luiz, seu pai, disse que era o desejo do filho desde criança.

continua após a publicidade

— Olá, Danilo. Seu pai aqui falando. Tudo bem, cara? Deus te abençoe. Eu estou aqui para te falar só que estou muito feliz com essa sua ida para o Flamengo, cara. Você vai realizar o seu sonho e o meu sonho ao vestir essa camisa. Lembra de quando você era garoto, que a gente brincava lá onde você chamava de campinho, no terreirão? Só que, quando tinha jogo do Flamengo, a pelada acabava cedo. Tinha que ir embora ver o jogo, era um compromisso mesmo — disse o pai de Danilo, em depoimento ao "The Players' Tribune".

Danilo, ainda criança, com o boné do Flamengo (Foto: Reprodução)

O pai lembrou que o sonho era alimentado por toda a família.

— Parabéns, você conseguir isso é um êxito, jogar nesse time. É o time do coração, né? Tanto para mim quanto para você, com certeza. Você sempre torceu demais, nunca esqueceu que todos lá em casa somos flamenguistas, sempre fomos. Meu pai, meus irmãos, suas primas, seus primos. Todos flamenguistas. E sem pensar que também eu acho que é difícil um garoto que não pensa em um dia, se for um jogador, jogar no Flamengo. Isso é uma honra, cara. Parabéns — completou.

Os números pelo Flamengo ajudam a dimensionar a importância de Danilo

50 jogos; 5 gols; 2 assistências; 92% de acerto no passe; média de 4 bolas recuperadas por jogo;

Na Seleção Brasileira, a trajetória também é consolidada

Números de Danilo pela Seleção (Foto: Arte/Lance!)

Início como goleiro em Bicas

Natural de Bicas, cidade mineira de cerca de 14 mil habitantes (aproximadamente um quinto da capacidade do Maracanã), Danilo começou no futebol de maneira improvável: como goleiro. O próprio Danilo relembrou o início da carreira em entrevista concedida em 2010.

— O início foi aqui em Bicas mesmo. Era goleiro até (...) Só que eu vi que não teria muito futuro, então resolvi trocar de posição e, graças a Deus, tá dando certo — disse o jogador, em entrevista, na época, para estudantes de jornalismo da UniAcademia.

O defensor também revelou as dificuldades estruturais enfrentadas na infância.

— Não tinha lugar pra treinar, não tinha incentivo de ninguém, então teve que partir das minhas próprias forças mesmo, da minha família — detalhou.

Hoje, a pequena cidade guarda parte dessa história na chamada Galeria do Danilo, um espaço de acervo montado pela família onde o jogador guarda camisas, troféus, medalhas, fotos e itens marcantes da carreira. Na sua trajetória, ele passou pelo Tupynambás, ganhou projeção nacional no América-MG e atingiu o cenário internacional no Santos, onde conquistou sua primeira Libertadores.

Danilo durante treino do Santos: primeira conquista de Libertadores (Foto: Divulgação/Santos)

Posteriormente, vieram anos na elite no futebol europeu: Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus.

Danilo com a camisa da Juventus, da Itália (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Brasil vai longe na Copa? Acesse o simulador do Lance! e projete a campanha da Seleção

Projeto voltado para saúde mental

Talvez a parte mais incomum da trajetória de Danilo esteja longe dos gramados. Ao contrário do estereótipo tradicional do jogador de futebol, ele construiu nos últimos anos uma imagem fortemente ligada à saúde mental, educação e desenvolvimento humano.

Danilo é um dos responsáveis pela plataforma "Voz Futura", projeto criado durante a pandemia e voltado para saúde emocional, educação socioemocional e produção de conteúdo positivo. A ideia nasceu justamente de um desconforto pessoal vivido pelo jogador durante o período de isolamento.

Em entrevista ao Lance!, em abril de 2024, Danilo explicou que o projeto surgiu da vontade de combater o excesso de negatividade das notícias consumidas diariamente.

— Aquilo fez muito mal para as pessoas, estava fazendo muito mal para mim também. A plataforma foi criada durante a pandemia. Nasceu de uma angústia minha em consumir um conteúdo que fosse muito mais propositivo. Acho que é impossível a gente separar o atleta do ser humano — disse o zagueiro.

Danilo, do Flamengo, em entrevista ao Lance! (Foto: Nathália Gomes/Lance!)

O defensor entende que sua trajetória no futebol lhe dá responsabilidade social além do esporte.

— Me sinto na obrigação de poder contribuir para uma sociedade melhor — afirmou.

A convocação antecipada por Ancelotti talvez diga mais sobre Danilo do que qualquer estatística. O defensor chega à Copa como um dos pilares emocionais e estratégicos da Seleção Brasileira. Ele traz segurança em um elenco cheio de juventude. Mas seu principal diferencial é a capacidade de equilibrar liderança competitiva com sensibilidade no trato humano com os companheiros e integrantes da delegação.

Brasil entrando em campo pela Seleção Brasileira (Foto: Vitor Silva/CBF)

💸Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.