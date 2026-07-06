Rossi esclarece fala sobre futuro e garante desejo de permanecer no Flamengo Goleiro explica que o "por enquanto" citado em entrevista fazia referência ao tempo de contrato

Enquanto o Flamengo dá sequência à intertemporada em Portugal, o goleiro Rossi tratou de encerrar qualquer especulação sobre uma possível saída do clube. Após o treino desta segunda-feira (6), o jogador argentino explicou uma afirmação dada na semana passada e garantiu que seu desejo é seguir no Rubro-Negro.

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Em conversa com a imprensa, Rossi afirmou que a expressão "por enquanto", utilizada em uma entrevista anterior, fazia referência apenas ao tempo restante de seu contrato, válido até dezembro de 2027, e não a uma possível despedida.

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— Falei que, só no momento, por enquanto, porque tenho contrato com o Flamengo por mais um ano e meio e, por enquanto, nesse tempo, continuo aqui no clube. Simplesmente isso. Quero esclarecer para não surgir nenhuma confusão. Mas estou muito feliz aqui e a minha ideia sempre vai ser permanecer aqui. Só isso — afirmou.

Rossi em ação em Flamengo x River Plate

A declaração veio para esclarecer uma fala feita na última quinta-feira (2), antes do amistoso contra o River Plate. Na ocasião, ao comentar os três anos de clube, Rossi afirmou que estava feliz por seguir no Flamengo "por enquanto", o que gerou interpretações de que seu futuro poderia estar indefinido.

— A primeira diferença, obviamente, é o carinho da torcida. Muito feliz, muito contente por completar três anos no clube. A gente chega sem saber muito, com muita expectativa, e hoje, depois de três anos, todas as expectativas foram superadas. Sou feliz por isso e por continuar aqui... Por enquanto, né? (risos) — disse Rossi, na ocasião.

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Com o esclarecimento, o goleiro reforçou que não há qualquer mudança em seus planos. Rossi segue como titular da equipe de Leonardo Jardim e tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027. Até o momento, clube e jogador ainda não iniciaram conversas sobre uma possível renovação do vínculo.

Agenda do Flamengo na intertemporada

Após o empate com o River Plate, o Flamengo encara o Lausanne-Sport, da Suíça, e o Benfica, de Portugal, nos dias 8 e 11 de julho, respectivamente. A delegação chegou a Portugal no dia 28 de junho e permanecerá no país europeu até 12 de julho.

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Amistoso contra o Olimpia

O último amistoso do Flamengo antes do retorno dos jogos do futebol brasileiro será no Brasil. No dia 17 de julho, a equipe de Leonardo Jardim encara o Olimpia, do Paraguai, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

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Jogadores do Flamengo durante treino em resort em Portugal (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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