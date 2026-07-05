Nova terceira camisa do Flamengo vaza antes do lançamento; veja detalhes Novo uniforme apareceu durante show em Macapá e deve chegar às lojas ainda em julho

O novo terceiro uniforme do Flamengo para a temporada de 2026 apareceu pela primeira vez em público na noite deste sábado (4), durante um show do rapper 2ZDinizz, em Macapá. A camisa, que ainda não foi lançada oficialmente pelo clube, acabou sendo revelada antes da apresentação oficial. O Rubro-Negro soltou uma nota sobre a divulgação.

Produzida pela adidas Originals, linha lifestyle da fornecedora de material esportivo do Flamengo, a nova camisa 3 deve chegar às lojas ainda em julho.

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Como é a nova camisa três do Flamengo

O modelo é predominantemente vermelho e traz detalhes em preto e branco. O escudo com o remo, em referência às origens do clube e já utilizado no terceiro uniforme da temporada passada, foi mantido. A peça também conta com gola nas cores vermelho, preto e branco, além das tradicionais três listras pretas da adidas nos ombros.

Cantor com a nova camisa três do Flamengo durante show (Foto: Divulgação)

Próximos jogos do Flamengo

Ainda sem contar com o novo uniforme três, o Rubro-Negro terá três amistosos de intertemporada. Após empatar com o River Plate, o Flamengo encara o Lausanne-Sport, da Suíça, no dia 8 de julho, e encerra a participação no torneio diante do Benfica, de Portugal, em 11 de julho. Depois da passagem pela Europa, a equipe ainda fará mais um amistoso contra o Olimpia, do Paraguai, em Brasília, antes da retomada do Campeonato Brasileiro.

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