Monaco anuncia a contratação do técnico Filipe Luís, ex-Flamengo Treinador estava livre no mercado desde a saída do Flamengo

O Monaco, da França, anunciou a contratação do técnico Filipe Luís, ex-Flamengo. O treinador brasileiro, que estava livre no mercado desde a saída do clube carioca e esteve na mira de outros clubes da Europa, como o Bayer Leverkusen, da Alemanha, assinou contrato até junho de 2028. O acordo foi anunciado pelo clube francês na manhã desta segunda-feira (6).

Em sua primeira aparição como novo técnico do Monaco, Filipe Luís afirmou que pretende conquistar os torcedores com o futebol apresentado em campo. O treinador pediu o apoio da torcida ao longo da temporada e disse esperar retribuir a confiança com vitórias e boas atuações desde a estreia.

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"Sou o tipo de treinador que prefere passar a mensagem para os torcedores dentro de campo. Então, espero que vocês se sintam representados pela maneira como jogamos. Espero que possamos proporcionar vitórias e alegria, e que vocês se sintam conectados com a nossa equipe. Precisamos do apoio de vocês em todos os jogos, dentro e fora de casa. Então, estejam conosco. Espero vê-los em breve. Vamos juntos desde o primeiro jogo."

Esse será o primeiro trabalho de Filipe Luís fora do Brasil. Após o término da sua carreira como jogador, o rubro-negro iniciou a trajetória na beira dos gramados, começando na base do Flamengo. Após conquistar títulos pelas equipes sub-17 e sub-20, foi para o profissional. O sucesso como jogador pelo Rubro-Negro também seguiu o mesmo caminho como treinador.

Durante a sua trajetória no Flamengo, conquistou títulos importantes, como Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.

Após títulos no Flamengo, Filipe Luís foi demitido pelo clube carioca

Poucos meses depois da conquista da Libertadores de 2025, Filipe Luís foi demitido do Flamengo, ainda durante a disputa do Campeonato Carioca. Após vitória por 8 a 0 contra o Madureira, o treinador, que acumulou os vice-campeonatos da Supercopa Rei e da Recopa Sul-Americana, foi comunicado da decisão da diretoria.

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Filipe Luís após Flamengo x Lanús pela Recopa Sul-Americana (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Filipe Luís entrou na mira de outros clubes

Além do Monaco e do Bayer Leverkusen, o nome de Filipe Luís também esteve no radar do Cruzeiro. Em março, o treinador foi procurado pelo clube brasileiro, mas respondeu que, naquele momento, não pretendia retornar ao Brasil.

Filipe Luís como substituto de Sébastien Pocognoli

No Monaco, Filipe Luís substituirá Sébastien Pocognoli, treinador belga que deixou o clube ao fim da temporada após sete meses no cargo. Antes dele, o austríaco Adi Hütter comandou a equipe entre 2023 e 2026.

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Na temporada 2025/26, o Monaco terminou o Campeonato Francês na sétima colocação, com 16 vitórias em 34 partidas, garantindo vaga nas fases classificatórias da Liga Conferência. No cenário continental, a equipe foi eliminada pelo PSG nos playoffs das oitavas de final da Liga dos Campeões e caiu nas oitavas de final da Copa da França diante do Strasbourg.

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