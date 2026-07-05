Braz, ex-VP de futebol do Flamengo, dispara contra pai de Gerson: 'Mentiroso ou moleque' Ex-vice-presidente nega que o clube tenha forçado a saída do jogador por conta da pandemia

O ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, voltou ao centro dos debates envolvendo Gerson. Neste domingo (5), o dirigente utilizou as redes sociais para responder às declarações de Marcão, pai e empresário do meia, atualmente no Cruzeiro, e apresentou sua versão sobre a negociação que levou o jogador ao Olympique de Marseille, da França, em 2021.

A manifestação acontece em meio ao aumento da tensão entre as partes, após críticas públicas feitas por Marcão à antiga e à atual gestão do Flamengo. Em vídeo, Braz negou que o clube tenha iniciado o processo de venda do meio-campista por conta da pandemia e afirmou que o empresário distorceu os acontecimentos.

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"O Marcão é mentiroso ou é moleque. Em nenhum momento, em 2019, existia qualquer iniciativa para vender o Gerson. A pandemia chegou ao Brasil em março de 2020, e ele fala como se isso tivesse motivado uma negociação em 2019. Isso não aconteceu."

Marcos Braz rebate versão sobre negociação de Gerson no Flamengo

Além de negar a relação entre a pandemia e a saída do jogador, Marcos Braz afirmou que o interesse do Olympique de Marseille já estava encaminhado por Marcão antes mesmo de o Flamengo aceitar negociar o atleta.

Segundo o ex-dirigente, Marcão já havia acertado as bases salariais e o tempo de contrato com o clube francês, cabendo ao Flamengo discutir apenas os valores da transferência de Gerson.

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"Você já tinha negociado salário e tempo de contrato com o Olympique de Marseille e queria que o Flamengo vendesse o jogador por qualquer valor. Sempre procurei conduzir essa negociação para que o Flamengo tivesse o melhor retorno financeiro."

Entenda a origem da disputa

A troca de acusações ganhou força após o Flamengo mover uma ação judicial contra a FGM, empresa de Marcão. O clube alega que houve descumprimento de cláusulas contratuais relacionadas à transferência de Gerson para o Zenit, da Rússia, em 2025.

Segundo o Rubro-Negro, o volante teria firmado compromisso com o clube russo antes da rescisão oficial de seu contrato com o Flamengo, o que motivou a disputa judicial.

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Em entrevista recente ao podcast "Bulldog Show", Marcão criticou a atual diretoria do Flamengo, presidida por Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e também fez ataques à gestão de Marcos Braz. O empresário afirmou que o Flamengo tenta desgastar sua imagem e atribuiu à diretoria a responsabilidade pela saída de Gerson em 2021.

Para Marcão, não houve qualquer irregularidade na negociação com o Zenit. Além disso, ele sustenta que a venda do jogador ao Olympique de Marseille foi conduzida por iniciativa do próprio Flamengo, versão contestada por Marcos Braz.

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