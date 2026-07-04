Atlético de Madrid desiste de João Gomes após perder Bernardo Silva para o Real Madrid Colchoneros tinham acordo encaminhado de R$ 240 milhões com o Wolverhampton

O Atlético de Madrid desistiu oficialmente da contratação do volante brasileiro João Gomes, que pertence ao Wolverhampton, da Inglaterra. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o clube espanhol já tinha um princípio de acordo com a equipe inglesa para comprar o ex-jogador do Flamengo por 40 milhões de euros (cerca de R$ 245 milhões), mas recuou no negócio.

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O motivo da reviravolta é a grande insatisfação da diretoria do Atlético com o empresário Jorge Mendes, que gerencia a carreira do meio-campista brasileiro.

O volante João Gomes teve sua transferência cancelada pelo Atlético de Madrid devido a divergências nos bastidores (Foto: Reprodução/Instagram)

O clube alvirrubro mantinha conversas avançadas para contratar o meia português Bernardo Silva, também agenciado por Mendes. No entanto, o Real Madrid atravessou a negociação de última hora e fechou a compra do jogador do Manchester City.

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Bernardo Silva acertou com o Real Madrid, gerando atrito entre a diretoria do Atlético e o agente Jorge Mendes (Foto: Divulgação)

Na avaliação do Atlético de Madrid, Jorge Mendes descumpriu o que havia sido alinhado entre as partes. A diretoria colchonera chegou a aumentar a proposta financeira para cobrir a oferta rival, mas Bernardo Silva já havia acertado todos os detalhes contratuais com o Real Madrid.

O desfecho gerou mal-estar nos bastidores do Metropolitano. Como resposta direta à conduta do empresário, o Atlético de Madrid decidiu romper todas as conversas por João Gomes, que era um pedido do técnico Diego Simeone para reforçar o elenco nesta janela de transferências.

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