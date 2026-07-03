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Bruno Henrique faz balanço de empate do Flamengo e destaca força do River Plate

Atacante marcou um dos gols do Rubro-Negro no empate por 2 a 2

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 18:00
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Bruno Henrique em ação pelo Flamengo
Bruno Henrique em ação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Bruno Henrique foi um dos destaques do Flamengo no empate por 2 a 2 com o River Plate, da Argentina, nesta sexta-feira (3), pelo Troféu do Algarve. Após a partida disputada no Estádio Algarve, em Portugal, o camisa 27 fez um balanço do resultado e destacou a atuação da equipe, além de elogiar a forte marcação do adversário.

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    • — Toda a equipe foi bem. Fizemos tudo aquilo que vínhamos treinando desde a reapresentação no Ninho do Urubu. Acho que o empate foi um bom resultado para as duas equipes. O River Plate marca muito forte. Agora é dar continuidade ao trabalho para os compromissos que temos pela frente — afirmou Bruno Henrique, atacante do Flamengo.

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    Bruno Henrique olhando a bola entrar no gol, goleiro do River Plate observa a bola passar
    Bruno Henrique em ação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

    — O segredo é o trabalho. O sucesso só vem com o trabalho, então é isso que faço no meu dia a dia no Flamengo. O trabalho devolve tudo aquilo que a gente planeja — completou.

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    • Bruno Henrique provoca o River Plate após marcar pelo Flamengo

    Ainda no primeiro tempo, Bruno Henrique protagonizou um dos momentos mais marcantes da partida. Ao balançar as redes e colocar o Flamengo em vantagem, o atacante provocou a torcida do River Plate ao levantar a camisa e exibir a tatuagem em homenagem ao título da Libertadores de 2019, conquistado justamente sobre o clube argentino.

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    A comemoração fez referência à histórica decisão disputada em Lima, no Peru, quando o Flamengo venceu o River Plate por 2 a 1, de virada, com dois gols de Gabigol nos minutos finais. Bruno Henrique foi um dos grandes protagonistas daquela conquista. Titular absoluto da equipe comandada por Jorge Jesus, o camisa 27 participou da jogada do primeiro gol rubro-negro e acabou eleito o melhor jogador da Libertadores de 2019.

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