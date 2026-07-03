Agenda do Flamengo: datas e horários dos amistosos da intertemporada
Rubro-Negro disputa quatro amistosos durante a pausa para a Copa do Mundo, com compromissos em Portugal e no Brasil
Apesar da pausa no calendário do futebol brasileiro por causa da Copa do Mundo, alguns clubes aproveitam o período para disputar amistosos e manter o ritmo de jogo. Esse é o caso do Flamengo, que fará quatro partidas durante a intertemporada antes da retomada do Campeonato Brasileiro. O primeiro compromisso será já nesta sexta-feira (3), em Portugal, contra o River Plate, da Argentina.
➡️ Flamengo x River Plate: onde assistir e prováveis escalações para o amistoso
O elenco rubro-negro está em Portugal para a disputa do Troféu do Algarve. Após o duelo desta sexta, às 15h30 (de Brasília), contra o River Plate, o Flamengo encara o Lausanne-Sport, da Suíça, e o Benfica, de Portugal, nos dias 8 e 11 de julho, respectivamente.
A delegação chegou a Portugal no dia 28 de junho e permanecerá no país europeu até 12 de julho.
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Confira a logística do Flamengo no Troféu do Algarve
- 🛫28/06: Viagem para Portugal
- ⚽03/07: Flamengo x River Plate
- ⚽08/07: Flamengo x Lausanne
- ⚽11/07: Flamengo x Benfica
- 🛬12/07: Retorno da delegação ao Brasil
Amistoso do Flamengo contra o Olimpia
O último amistoso do Flamengo antes do retorno dos jogos do futebol brasileiro será no Brasil. No dia 17 de julho, a equipe de Leonardo Jardim encara o Olimpia, do Paraguai, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.
Confira os amistosos do Flamengo nesta intertemporada:
- 🛫 03/07 (15h30): Flamengo x River Plate
- 🛫 08/07 (16h30): Flamengo x Lausanne-Sport
- 🛫 11/07 (15h30): Flamengo x Benfica
- 🟢🟡 17/07 (20h) - Flamengo x Olimpia
Qual o primeiro jogo do Flamengo pelo Brasileirão?
O primeiro compromisso do Flamengo na volta do calendário brasileiro será no dia 22 de julho, quando visita a Chapecoense, pelo Brasileirão.
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