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Agenda do Flamengo: datas e horários dos amistosos da intertemporada

Rubro-Negro disputa quatro amistosos durante a pausa para a Copa do Mundo, com compromissos em Portugal e no Brasil

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 11:23
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Apesar da pausa no calendário do futebol brasileiro por causa da Copa do Mundo, alguns clubes aproveitam o período para disputar amistosos e manter o ritmo de jogo. Esse é o caso do Flamengo, que fará quatro partidas durante a intertemporada antes da retomada do Campeonato Brasileiro. O primeiro compromisso será já nesta sexta-feira (3), em Portugal, contra o River Plate, da Argentina.

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    O elenco rubro-negro está em Portugal para a disputa do Troféu do Algarve. Após o duelo desta sexta, às 15h30 (de Brasília), contra o River Plate, o Flamengo encara o Lausanne-Sport, da Suíça, e o Benfica, de Portugal, nos dias 8 e 11 de julho, respectivamente.

    Jogadores do Flamengo durante treino em resort em Portugal
    Jogadores do Flamengo durante treino em resort em Portugal (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

    A delegação chegou a Portugal no dia 28 de junho e permanecerá no país europeu até 12 de julho.

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    • 🛫28/06: Viagem para Portugal
    • ⚽03/07: Flamengo x River Plate
    • ⚽08/07: Flamengo x Lausanne
    • ⚽11/07: Flamengo x Benfica
    • 🛬12/07: Retorno da delegação ao Brasil

    Amistoso do Flamengo contra o Olimpia

    O último amistoso do Flamengo antes do retorno dos jogos do futebol brasileiro será no Brasil. No dia 17 de julho, a equipe de Leonardo Jardim encara o Olimpia, do Paraguai, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

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    Confira os amistosos do Flamengo nesta intertemporada:

    • 🛫 03/07 (15h30): Flamengo x River Plate
    • 🛫 08/07 (16h30): Flamengo x Lausanne-Sport
    • 🛫 11/07 (15h30): Flamengo x Benfica
    • 🟢🟡 17/07 (20h) - Flamengo x Olimpia

    Qual o primeiro jogo do Flamengo pelo Brasileirão?

    O primeiro compromisso do Flamengo na volta do calendário brasileiro será no dia 22 de julho, quando visita a Chapecoense, pelo Brasileirão.

    Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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