Agenda do Flamengo: datas e horários dos amistosos da intertemporada Rubro-Negro disputa quatro amistosos durante a pausa para a Copa do Mundo, com compromissos em Portugal e no Brasil

Apesar da pausa no calendário do futebol brasileiro por causa da Copa do Mundo, alguns clubes aproveitam o período para disputar amistosos e manter o ritmo de jogo. Esse é o caso do Flamengo, que fará quatro partidas durante a intertemporada antes da retomada do Campeonato Brasileiro. O primeiro compromisso será já nesta sexta-feira (3), em Portugal, contra o River Plate, da Argentina.

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➡️ Flamengo x River Plate: onde assistir e prováveis escalações para o amistoso

O elenco rubro-negro está em Portugal para a disputa do Troféu do Algarve. Após o duelo desta sexta, às 15h30 (de Brasília), contra o River Plate, o Flamengo encara o Lausanne-Sport, da Suíça, e o Benfica, de Portugal, nos dias 8 e 11 de julho, respectivamente.

Jogadores do Flamengo durante treino em resort em Portugal (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A delegação chegou a Portugal no dia 28 de junho e permanecerá no país europeu até 12 de julho.

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Confira a logística do Flamengo no Troféu do Algarve

🛫28/06: Viagem para Portugal

⚽03/07: Flamengo x River Plate

⚽08/07: Flamengo x Lausanne

⚽11/07: Flamengo x Benfica

🛬12/07: Retorno da delegação ao Brasil

Amistoso do Flamengo contra o Olimpia

O último amistoso do Flamengo antes do retorno dos jogos do futebol brasileiro será no Brasil. No dia 17 de julho, a equipe de Leonardo Jardim encara o Olimpia, do Paraguai, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

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Confira os amistosos do Flamengo nesta intertemporada:

🛫 03/07 (15h30): Flamengo x River Plate

x River Plate 🛫 08/07 (16h30): Flamengo x Lausanne-Sport

x Lausanne-Sport 🛫 11/07 (15h30): Flamengo x Benfica

x Benfica 🟢🟡 17/07 (20h) - Flamengo x Olimpia

Qual o primeiro jogo do Flamengo pelo Brasileirão?

O primeiro compromisso do Flamengo na volta do calendário brasileiro será no dia 22 de julho, quando visita a Chapecoense, pelo Brasileirão.

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