Bruno Henrique provoca River Plate com tatuagem da Libertadores do Flamengo
Capitão do Flamengo marcou em amistoso e comemorou mostrando homenagem ao título
Bruno Henrique provocou a torcida do River Plate após marcar um dos gols do Flamengo no primeiro tempo do amistoso disputado nesta sexta-feira (3), em Portugal. Na comemoração, o atacante e capitão rubro-negro levantou a camisa na altura das costas para exibir a tatuagem em homenagem ao título da Libertadores de 2019, conquistado justamente sobre a equipe argentina.
A celebração faz referência à histórica decisão em Lima, no Peru, quando o Flamengo venceu o River Plate por 2 a 1, de virada, com dois gols de Gabigol nos minutos finais. Bruno Henrique foi um dos protagonistas daquela conquista. Titular absoluto da equipe comandada por Jorge Jesus, o camisa 27 participou da jogada do primeiro gol rubro-negro e foi eleito o melhor jogador da Libertadores de 2019.
Confira a tatuagem de Bruno Henrique
Amistoso entre Flamengo, de Bruno Henrique, contra o River Plate
O duelo desta sexta-feira marcou o primeiro compromisso do Flamengo no Troféu do Algarve, torneio de intertemporada realizado em Portugal durante a pausa do calendário brasileiro para a Copa do Mundo. A competição faz parte da preparação da equipe de Leonardo Jardim para o segundo semestre da temporada.
Este é o primeiro dos três amistosos que o Rubro-Negro disputará em solo português. Após enfrentar o River Plate, o Flamengo encara o Lausanne-Sport, da Suíça, no dia 8 de julho, e encerra a participação no torneio diante do Benfica, de Portugal, em 11 de julho. Depois da passagem pela Europa, a equipe ainda fará mais um amistoso contra o Olimpia, do Paraguai, em Brasília, antes da retomada do Campeonato Brasileiro.
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