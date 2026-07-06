Técnico da Inglaterra detona arbitragem sul-americana na Copa: 'Não dá'
Comandante inglês questionou decisões da equipe responsável pelo duelo
A Inglaterra venceu o México e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Apesar da classificação, o técnico Thomas Tuchel demonstrou insatisfação com a atuação da equipe de arbitragem e fez críticas após o apito final.
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A principal reclamação do treinador foi em relação ao pênalti marcado para o México no segundo tempo, em lance envolvendo Harry Kane. Naquele momento, a seleção inglesa vencia a partida, e a decisão da arbitragem aumentou a tensão do confronto, que ganhou contornos dramáticos na reta final.
A partida teve arbitragem de Alireza Faghani, da Austrália, auxiliado por George Lakrindis e Andrew Lindsay, também australianos. O VAR ficou sob responsabilidade do colombiano Nicolas Gallo, que contou com o apoio de Juan Lara, do Chile, e Juan Soto, da Venezuela.
— Os árbitros simplesmente não são bons o suficiente. O quarto árbitro simplesmente não é bom o suficiente. Essa é a questão principal. O VAR hoje (foram) três árbitros da América do Sul para um jogo como este. Se eu estiver errado, peço desculpas, mas acho que vi isso — disse o treinador Tuchel à BBC momentos após o jogo.
Outra reclamação de Thomas Tuchel foi em relação ao cartão vermelho recebido por Jarell Quansah no início do segundo tempo. Na avaliação do treinador, a expulsão foi excessiva e teve impacto direto no andamento da partida, obrigando a Inglaterra a atuar com um jogador a menos durante boa parte da etapa final.
— O VAR errou claramente ao dar o pênalti (para o México). Foi um erro claro e óbvio? Acho. (E então o cartão vermelho) ele nem marcou falta. O árbitro não é bom o suficiente. O quarto árbitro não é bom o suficiente — completou Tuchel.
Noruega x Inglaterra na Copa do Mundo
Noruega e Inglaterra já sabem todos os detalhes da partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo. A definição do confronto ocorreu após a vitória da equipe de Harry Kane sobre o México, pelas oitavas de final.
A partida será disputada no próximo sábado (11), às 18h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida. O confronto vale uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo.
📆 Data e horário: sábado, 11 de julho de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos
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