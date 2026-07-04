Análise: empate do Flamengo com River Plate rende boas notícias para Leonardo Jardim Lino volta a brilhar, BH confirma protagonismo e Lorran aproveita oportunidade

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Nem sempre um amistoso entrega respostas. Mas, com certeza, no empate do Flamengo com o River Plate por 2 a 2, em Portugal, o técnico Leonardo Jardim deixou o estádio com boas expectativas. Três nomes chamaram atenção: Samuel Lino, Bruno Henrique e Lorran.

É verdade que a atuação do Flamengo esteve distante da que o torcedor espera, até por conta do período sem jogos e de toda a preparação da intertemporada. Entretanto, alguns jogadores aproveitaram a oportunidade.

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O cenário indica a confirmação de grandes talentos, de jogadores com grande repertório, como Samuel Lino e Bruno Henrique, mas também trouxe a grata surpresa de um atleta que, desde a base, promete um grande futebol: esse foi o caso de Lorran.

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Samuel Lino volta a empolgar

Samuel Lino, sem dúvida, foi o grande destaque do Flamengo no amistoso contra o River Plate. Depois de um período de atuações discretas, o atacante voltou a mostrar exatamente o futebol que encantou a torcida rubro-negra em sua chegada ao clube, inclusive chamando a atenção da Seleção Brasileira.

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Os números justificam a grande partida de Samuel Lino. Entretanto, a função exercida pelo atacante também chamou atenção. O atacante deixou de atuar preso à ponta e passou a aparecer com mais liberdade para circular pelo setor ofensivo, participar da construção das jogadas e atacar os espaços. Foi justamente dessa movimentação que nasceu a bela assistência para Bruno Henrique.

Samuel Lino em amistoso do Flamengo contra o River (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Números reforçam a grande atuação:

1 gol 1 assistência 1 grande chance criada 5 passes decisivos 3 de 4 passes longos certos (75%) 2 de 2 cruzamentos certos (100%)

Após a partida, Samuel Lino valorizou o desempenho da equipe e destacou que o amistoso foi importante para recuperar o ritmo de jogo.

— É um desafio, sim. Também tem o calor de Portugal. Aqui no Algarve isso não ajuda, mas está sendo muito bom fazer a pré-temporada aqui. Depois de alguns dias parados, demos uma boa resposta. Acho que merecíamos a vitória e foi um bom desafio para dar continuidade à preparação.

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Bruno Henrique segue sendo Bruno Henrique

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Se, por um lado, Samuel Lino foi o grande destaque da partida, Bruno Henrique fez mais uma vez aquilo que está acostumado a fazer com a camisa rubro-negra: decidir.

O atacante mostrou novamente seu poder de decisão e justificou por que continua sendo uma das principais referências técnicas e também mentais do elenco. Ao marcar o segundo gol da partida, deixou o marcador para trás com um drible desconcertante antes de finalizar com categoria. Na comemoração, o camisa 27 provocou os argentinos ao relembrar a histórica conquista da Libertadores de 2019, arrancando o sorriso da torcida rubro-negra.

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O gesto evidencia a forte identificação de Bruno Henrique com a torcida do Flamengo. Sua atuação não surpreende. Pelo contrário: reforça que o atacante tem tudo para seguir sendo um dos pilares da equipe, mesmo depois de tantos anos vestindo a camisa rubro-negra.

Lorran aproveitou a oportunidade

Se, por um lado, os jogadores mais experientes mostraram por que carregam o status que têm, por outro, a grande novidade da noite foi Lorran.

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De volta ao Flamengo após retornar de empréstimo ao futebol italiano e ainda cercado de dúvidas sobre o futuro, inclusive com a possibilidade de um novo empréstimo ser considerado pelo clube, o meia aproveitou os minutos que recebeu em campo para mostrar o talento que possui e que o transformou em uma das principais promessas da base rubro-negra.

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Mesmo com pouco tempo em campo, Lorran demonstrou personalidade, qualidade técnica e criatividade. A melhor oportunidade do Flamengo no segundo tempo, inclusive, nasceu dos seus pés, quando deu uma grande assistência para Wallace Yan, mas o atacante não conseguiu aproveitar a chance.

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Depois da partida, Leonardo Jardim deixou claro que o espaço para os jovens existe, mas depende exclusivamente do desempenho dentro das quatro linhas.

— O Lorran e todos os outros jogadores, como o Rayan e os atletas do sub-20, têm que mostrar. Não é o Jardim que vai fazer uma aposta. Os jogadores que estão no Flamengo precisam mostrar competência para ganhar espaço no elenco, convencer o treinador, o clube e os torcedores de que podem fazer melhor do que outros. Abrimos esse espaço por isso os trouxemos para cá e vamos colocá-los nos jogos. No futebol de alta competição podemos ter carinho pelos jovens, mas o que esperamos é competência dentro das quatro linhas.

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A mensagem do treinador serve como incentivo não apenas para Lorran, mas também para outros jovens que ainda terão novas oportunidades para convencer a comissão técnica.

Além do amistoso contra o River Plate, o Flamengo ainda disputará mais dois compromissos em Portugal antes de encerrar a intertemporada diante do Olimpia, do Paraguai, em Brasília, no estádio Mané Garrincha.