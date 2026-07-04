logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Análise: empate do Flamengo com River Plate rende boas notícias para Leonardo Jardim

Lino volta a brilhar, BH confirma protagonismo e Lorran aproveita oportunidade

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 05:45
Favorite o Lance! no Google

Carregando conteúdo exclusivo...

Nem sempre um amistoso entrega respostas. Mas, com certeza, no empate do Flamengo com o River Plate por 2 a 2, em Portugal, o técnico Leonardo Jardim deixou o estádio com boas expectativas. Três nomes chamaram atenção: Samuel Lino, Bruno Henrique e Lorran.

  • Leonardo Jardim comanda o Flamengo em 2026

    Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após empate com o River Plate

    Fora de Campo
    Há 10 horas
  • Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, concede entrevista após empate em amistoso com River Plate

    Leonardo Jardim lamenta erros do Flamengo que cederam empate ao River Plate

    Flamengo
    Há 8 horas
  • Bruno Henrique olhando a bola entrar no gol, goleiro do River Plate observa a bola passar

    Quando é o próximo jogo do Flamengo? Veja data e adversário

    Fora de Campo
    Há 11 horas

    • É verdade que a atuação do Flamengo esteve distante da que o torcedor espera, até por conta do período sem jogos e de toda a preparação da intertemporada. Entretanto, alguns jogadores aproveitaram a oportunidade.

    continua após a publicidade

    O cenário indica a confirmação de grandes talentos, de jogadores com grande repertório, como Samuel Lino e Bruno Henrique, mas também trouxe a grata surpresa de um atleta que, desde a base, promete um grande futebol: esse foi o caso de Lorran.

    ➡️ Agenda do Flamengo: datas e horários dos amistosos da intertemporada

    Samuel Lino volta a empolgar

  • Globo, SBT e CazéTV são as emissoras responsáveis por transmitir a Copa do Mundo 2026

    Globo, SBT e CazéTV: veja a divisão dos jogos das oitavas de final da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 horas
  • Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai sobre a a Alemanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Paraguai vê trunfo para enfrentar a França e faz mistério antes de decisão na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 11 horas
  • Oldřich Nejedlý

    Artilheiro da Copa de 1934: Oldrich Nejedly, da Tchecoslováquia

    Lancepédia
    Há 1 dia

    • Samuel Lino, sem dúvida, foi o grande destaque do Flamengo no amistoso contra o River Plate. Depois de um período de atuações discretas, o atacante voltou a mostrar exatamente o futebol que encantou a torcida rubro-negra em sua chegada ao clube, inclusive chamando a atenção da Seleção Brasileira.

    continua após a publicidade

    Os números justificam a grande partida de Samuel Lino. Entretanto, a função exercida pelo atacante também chamou atenção. O atacante deixou de atuar preso à ponta e passou a aparecer com mais liberdade para circular pelo setor ofensivo, participar da construção das jogadas e atacar os espaços. Foi justamente dessa movimentação que nasceu a bela assistência para Bruno Henrique.

    Samuel Lino em amistoso do Flamengo
    Samuel Lino em amistoso do Flamengo contra o River (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

    Números reforçam a grande atuação:

    1. 1 gol
    2. 1 assistência
    3. 1 grande chance criada
    4. 5 passes decisivos
    5. 3 de 4 passes longos certos (75%)
    6. 2 de 2 cruzamentos certos (100%)

    Após a partida, Samuel Lino valorizou o desempenho da equipe e destacou que o amistoso foi importante para recuperar o ritmo de jogo.

    — É um desafio, sim. Também tem o calor de Portugal. Aqui no Algarve isso não ajuda, mas está sendo muito bom fazer a pré-temporada aqui. Depois de alguns dias parados, demos uma boa resposta. Acho que merecíamos a vitória e foi um bom desafio para dar continuidade à preparação.

    continua após a publicidade

    Bruno Henrique segue sendo Bruno Henrique

    ➡️ Bruno Henrique provoca River Plate com tatuagem da Libertadores do Flamengo

    Se, por um lado, Samuel Lino foi o grande destaque da partida, Bruno Henrique fez mais uma vez aquilo que está acostumado a fazer com a camisa rubro-negra: decidir.

    O atacante mostrou novamente seu poder de decisão e justificou por que continua sendo uma das principais referências técnicas e também mentais do elenco. Ao marcar o segundo gol da partida, deixou o marcador para trás com um drible desconcertante antes de finalizar com categoria. Na comemoração, o camisa 27 provocou os argentinos ao relembrar a histórica conquista da Libertadores de 2019, arrancando o sorriso da torcida rubro-negra.

    continua após a publicidade

    O gesto evidencia a forte identificação de Bruno Henrique com a torcida do Flamengo. Sua atuação não surpreende. Pelo contrário: reforça que o atacante tem tudo para seguir sendo um dos pilares da equipe, mesmo depois de tantos anos vestindo a camisa rubro-negra.

    Lorran aproveitou a oportunidade

    Se, por um lado, os jogadores mais experientes mostraram por que carregam o status que têm, por outro, a grande novidade da noite foi Lorran.

    continua após a publicidade

    De volta ao Flamengo após retornar de empréstimo ao futebol italiano e ainda cercado de dúvidas sobre o futuro, inclusive com a possibilidade de um novo empréstimo ser considerado pelo clube, o meia aproveitou os minutos que recebeu em campo para mostrar o talento que possui e que o transformou em uma das principais promessas da base rubro-negra.

    📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Mesmo com pouco tempo em campo, Lorran demonstrou personalidade, qualidade técnica e criatividade. A melhor oportunidade do Flamengo no segundo tempo, inclusive, nasceu dos seus pés, quando deu uma grande assistência para Wallace Yan, mas o atacante não conseguiu aproveitar a chance.

    continua após a publicidade

    Depois da partida, Leonardo Jardim deixou claro que o espaço para os jovens existe, mas depende exclusivamente do desempenho dentro das quatro linhas.

    — O Lorran e todos os outros jogadores, como o Rayan e os atletas do sub-20, têm que mostrar. Não é o Jardim que vai fazer uma aposta. Os jogadores que estão no Flamengo precisam mostrar competência para ganhar espaço no elenco, convencer o treinador, o clube e os torcedores de que podem fazer melhor do que outros. Abrimos esse espaço por isso os trouxemos para cá e vamos colocá-los nos jogos. No futebol de alta competição podemos ter carinho pelos jovens, mas o que esperamos é competência dentro das quatro linhas.

    continua após a publicidade

    ➡️ Quando é o próximo jogo do Flamengo? Veja data e adversário

    A mensagem do treinador serve como incentivo não apenas para Lorran, mas também para outros jovens que ainda terão novas oportunidades para convencer a comissão técnica.

    Além do amistoso contra o River Plate, o Flamengo ainda disputará mais dois compromissos em Portugal antes de encerrar a intertemporada diante do Olimpia, do Paraguai, em Brasília, no estádio Mané Garrincha.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Leonardo Jardim comanda o Flamengo em 2026

    Fora de Campo

    Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após empate com o River Plate

    Há 9 horas
    Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, concede entrevista após empate em amistoso com River Plate

    Flamengo

    Leonardo Jardim lamenta erros do Flamengo que cederam empate ao River Plate

    Há 10 horas
    Bruno Henrique olhando a bola entrar no gol, goleiro do River Plate observa a bola passar

    Fora de Campo

    Quando é o próximo jogo do Flamengo? Veja data e adversário

    Há 11 horas
    Bruno Henrique em ação pelo Flamengo

    Flamengo

    Bruno Henrique faz balanço de empate do Flamengo e destaca força do River Plate

    Há 11 horas
    Samuel Lino em amistoso do Flamengo

    Fora de Campo

    Atuação de Samuel Lino em amistoso do Flamengo repercute: 'Não está mais'

    Há 11 horas
    Jogadores do Flamengo comemoram gol contra River Plate

    Fora de Campo

    Torcida do Flamengo critica medalhão contra o River Plate: 'Mal demais'

    Há 12 horas
    Mais LANCE!
    Pedro faz movimento de bicicleta, mas não acerta a bola em Flamengo x River Plate

    Flamengo tenta repetir roteiro de 2019, mas cede empate ao River Plate em amistoso

    Bruno Henrique mostra tatuagem de título para torcida do River Plate após fazer gol

    Torcedores do Flamengo se declaram para ídolo em jogo contra o River: 'Rei'

    Bruno Henrique mostra tatuagem de título para torcida do River Plate após fazer gol

    Bruno Henrique provoca River Plate com tatuagem da Libertadores do Flamengo

    Bruno Henrique comemora gol pelo Flamengo diante do Cusco pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

    Veja gols de River Plate x Flamengo: Rubro-Negro vira, mas leva empate

    Pedro ao lado de Leonardo Jardim durante treino do Flamengo em Portugal

    Leonardo Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o River Plate

    Pedro e Bruno Henrique comemoram, abraçados, gol do Flamengo em jogo da Libertadores

    Agenda do Flamengo: datas e horários dos amistosos da intertemporada

    Leonardo Jardim comemora gol do Flamengo

    Flamengo anuncia amistoso contra o Olimpia; veja detalhes

    Gabigol durante a final de Flamengo e River Plate em 2019

    De Lima ao reencontro: a final de 2019 mudou o destino de Flamengo e River Plate

    Marcão, pai de Gerson detonou Bap, do Flamengo e falou sobre disputa judicial

    Marcão, pai de Gerson, detona Bap, do Flamengo: 'Covarde'

    Lucas Beltrán e empresário assinando contrato com River Plate

    Atacante que recusou Flamengo por Europa é anunciado pelo River Plate

    Escudos de Flamengo e River Plate

    Flamengo x River Plate: onde assistir e prováveis escalações para o amistoso

    Mosaico com o gol do Danilo em Flamengo x Palmeiras na final da Libertadores

    Quatro jogadores do Flamengo já podem assinar pré-contrato; veja a situação de cada um

    Maracanã, casa do Flamengo e do Fluminense

    Flamengo e Fluminense terão amistosos exibido por Grupo Globo