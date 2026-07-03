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Flamengo: Leonardo Jardim fala sobre retorno de convocados da Copa do Mundo

Treinador concedeu entrevista coletiva após empate em amistoso intertemporada

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 19:24
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Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, concede entrevista após empate em amistoso com River Plate
Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, concede entrevista após empate em amistoso com River Plate (Foto: Reprodução/Youtube)

Após o empate entre Flamengo e River Plate por 2 a 2, em amistoso intertemporada, o técnico rubro-negro Leonardo Jardim analisou a atuação da equipe na partida, comentou o retorno dos jogadores do clube que estavam na Copa do Mundo e projetou os próximos amistosos.

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    Gonzalo Plata, do Equador e Guillermo Varela, Arrascaeta e De La Cruz, do Uruguai, já voltaram ao Brasil após a eliminação de suas seleções no Mundial. O Uruguai não se classificou para o mata-mata da competição, enquanto o Equador deu adeus nos 16 avos de final, após perder para o México por 2 a 0.

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    🗣️Leonardo Jardim sobre o retorno dos convocados:

    — A integração vai depender da condição deles. Vamos ver como eles voltam, se vem em forma, lesionados, carregados porque jogaram muito, destreinados porque não jogaram nada. Cada um tem um estudo especial, não tem regra. É caso a caso. Vamos avaliar o que precisamos para tê-los no mesmo nível que deixaram o clube antes de ir para as seleções.

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    • Os brasileiros Léo Pereira, Lucas Paquetá, Alex Sandro e Danilo; e o colombiano Jorge Carrascal seguem na disputa da Copa do Mundo.

    🗣️Leonardo Jardim avalia emapte com o River Plate:

    — Foi um bom teste, um bom jogo-treino entre duas grandes equipes. Conseguimos no primeiro tempo ser mais fortes do que o adversário, criamos situações. Infelizmente, pequenos detalhes e erros proporcionaram dois gols deles, mas fizemos coisas positivas principalmente em termos ofensivos. Fizemos dois gols, colocamos duas bolas na trave, criamos mais duas ou três situações. No segundo tempo tivemos algumas situações no início, depois com as alterações de alguns jogadores que não estão habituados a jogar tanto perdemos o controle. Foi um jogo mais de transição, bate de um lado e do outro. Não é o jogo que pretendemos e nem nosso DNA. Foi muito coração na segunda parte do que qualidade. Mas é o primeiro jogo em termos de intertemporada. Agora é crescer nos próximos dois e preparar esse início de campeonato.

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    — Boas dinâmicas, principalmente de pressão. Pressionamos bem no primeiro tempo, quando tivemos a bola construímos boas jogadas. Fizemos dois gols, uma bola na trave, duas chances que poderíamos ter finalizado melhor. Poderíamos ter feito mais gols no primeiro tempo. Em termos defensivos, erramos e o adversário teve quase um aproveitamento de 100%. Nosso goleiro fez só uma defesa. É um teste, damos a importância que merecem para evoluir e ganhar ritmo para estarmos em forma contra a Chapecoense.

    Jogadores do Flamengo comemoram gol contra River Plate
    Samuel Lino, Luiz Araújo e Jorginho comemorando gol contra o River Plate (Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo)

    🗣️Leonardo Jardim sobre opções na volância do Flamengo:

    — A dupla Erick e Jorginho é extremamente técnica. Quando temos maior posse e os dois estão frescos, são tecnicamente os jogadores com maior qualidade na construção. O Evertton não é tão técnico, mas tem a intensidade e capacidade de marcação. Isso permite em alguns jogos optar pelas duplas. Estamos bem equilibrados, temos Paquetá e Saúl. Temos muitos volantes para duas posições.

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